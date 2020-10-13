Apple презентовали новый iPhone 12

Алексей Вольцев

Долгожданная презентация нового iPhone 12 наконец состоялась. Представители популярной компании рассказали о преимуществах инновационного устройства и продемонстрировали, каким комфортом владельца девайса обеспечивают функции iPhone.

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Как выяснилось, телефон поддерживает функцию 5G. Разработки сотрудников Apple позволили сделать 12-ую модель на 11% тоньше предыдущей, на 15% меньше и на 16% легче.

По сообщению портала «hi-tech.mail.ru», опубликовавшего инсайдерскую информацию корпорации, устройство будет представлено в различных комплектациях и дизайнах.

[media=https://twitter.com/BehtareenInsan/status/1316082060860231683?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Будет сделано 4 модели: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max.

Базовый iPhone 12 выглядит в точности как iPhone 12 mini, разница есть только в размерах дисплея — 6,1 и 5,4 дюйма. iPhone 12 Pro и 12 Pro Max тоже в плане дизайна различаются только размерами — 6,1 и 6,7 дюйма»,

[media=https://twitter.com/meera_3001/status/1316082386174504960?ref_src=twsrc%5Etfw]

— делится информацией «hi-tech.mail.ru».

Хорошие новости также есть и для любителей селфи. Камеры станут еще более передовыми. На них можно будет беспроблемно снять влог или серию качественных «инстаграмных» фотографий. Особыми достижениями Apple считают безрамочный экран OLED и панель Ceramic Shield.

[media=https://twitter.com/CNET/status/1316082023275139075?ref_src=twsrc%5Etfw]

На официальном сайте уже опубликованы даты предзаказа (с 21 октября) и продажи (с 23 октября). Модели будут представлены в самых различных трендовых цветах, производители обещают каждому найти «свой» iPhone.

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