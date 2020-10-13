Археологи не могут уверенно сказать, для какой игры использовались мячи из китайской гробницы

Вадим Карасев

Археологи, ведущие раскопки древнего кладбища Янхай в 43 км к юго-востоку от города Турфан на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, нашли в гробницах три кожаных мяча. Они напоминают мячи для игры в поло, но возраст находки заметно древнее первых упоминаний об этой игре. Мячам не менее трех тысяч лет.

Находки были сделаны в гробницах IM157, IM209 и IM214. Мячи диаметром от 7,4 до 9,2 см сделаны из кожи и завязаны лентой. Внутри они заполнены кусочками кожи. Два из трех мячей найдены в захоронениях людей, которые могли быть всадниками. Казалось бы, что эти мячи использовались для популярной в Азии игры в поло на лошадях, но для такого вывода есть существенное препятствие. Радиоуглеродная датировка показала, что мячи были изготовлены между 1189 и 911 годами до н. э.

Конное поло зародилось среди иранских и тюркских кочевников в Центральной Азии, где эта игра служила хорошей тренировкой конных воинов и охотников. От кочевых народов ее переняли жители Ирана. Как в Парфянском царстве (247 год до н. э. – 224 год н. э.), так и в сменившей его державе Сасанидов (224–651 годы) конное поло было любимым занятием аристократии и царей. На среднеперсидском языке игра называлась čowgān. Ей учились с детства. Персидский царь Шапшур II стал играть в поло с трех лет.

Из Ирана поло распространилось как на запад, так и на восток. Конное поло полюбили византийцы, в языке которых иранское название превратилось в циканион (τζυκάνιον). Император Феодосий II (годы правления 408–450) построил специальный стадион для игры в поло — циканистерий — на территории Большого дворца в Константинополе. Циканистерии имелись также в Эфесе, Афинах, Трапезунде, Спарте. Заядлым игроком был император Василий I Македонянин (867–886). Император Александр III умер 6 июня 913 года от потери сил после игры в поло. А император Трапезундской империи Иоанн I погиб прямо на стадионе в 1238 году, попав под копыта лошади.

Поло любили и в Арабском халифате, и в Индии, и в Египте, и в Тибете. В Китае поло получило популярность во времена династии Тан (618–907). Предполагается, что распространению игры способствовали сасанидские аристократы, жившие в Китае после завоевания их страны арабами. Сушествуют, однако, и более ранние китайские изображения всадников с клюшками для игры в поло. Они найдены в гробнице недалеко от Сюйчжоу в провинции Цзянсу и относятся к династии Восточная Хань (25–220 годы).

По словам археолога Патрика Вертмана (Patrick Wertmann) из Цюрихского университета, мячи с кладбища Янхай на пять веков древнее любых других мячей или изображений игр с мячом, когда-либо найденных в Евразии. Археологической информации, чтобы понять, для какой игры они служили, нет. Это могло быть древнейшее конное поло или же игра наподобие хоккея на траве или гольфа. На кладбище Янхай были найдены изогнутые палки, которые могли бы использоваться как клюшки для игры, но они никак не связаны с находками мячей и значительно их моложе.

Статью о находке опубликовал Journal of Archaeological Science: Reports.