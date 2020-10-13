Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Авиахаб в Екатеринбурге, токсичные водоросли на Камчатке, каменный век в Таджикистане: о чем пишут в Телеграме 12 октября

Авиахаб в Екатеринбурге, токсичные водоросли на Камчатке, каменный век в Таджикистане: о чем пишут в Телеграме 12 октября

Авиахаб в Екатеринбурге, токсичные водоросли на Камчатке, каменный век в Таджикистане: о чем пишут в Телеграме 12 октября

Ruposters собрал примечательные посты популярных телеграм-каналов о событиях, которые произошли в мире 12 октября.

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов провели несколько десятков обысков по делу о хищении медикаментов из городских медучреждений и обнаружили склад-квартиру, где хранились 100 слитков золота, 30 млн рублей и краденые препараты на 100 млн рублей. Как сообщает канал "Без рецепта", всего по делу задержаны 16 человек, в том числе предполагаемый организатор преступного сообщества Сергей Войтович.

Red Wings формирует транзитный хаб в екатеринбургском аэропорту Кольцово, пишет канал "Пристегните ремни". С появлением 6 новых маршрутов из уральской столицы можно теперь добраться до 9 городов России прямым рейсом. Авиакомпания также продолжает расширять парк SSJ-100, к 2021 году их будет уже 10, а летать они будут по 25 внутренним направлениям. Также перевозчик договаривается о кооперации с "Уральскими авиалиниями", которые также базируются в Екатеринбурге.

Обвинения в расизме могут стать знаком качества в США, пишет американист Малек Дудаков. Площадка для предпринимателей Yelp вводит новый пункт оценки бизнеса "обвинения в расистском поведении" и планирует учитывать этот спорный фактор в оценке предприятий и заведений. Спорный он потому, что портлендские "антифа" уже пообещали использовать его в борьбе против неугодных бизнесменов, которые вывешивают флаги США и плакаты в поддержку полиции, а также установкой сигнализации мешают лутерам беспрепятственно себя грабить. Например, брендовые магазины на Манхэттене уже перестали реагировать на постоянные волны лутинга и не обращаются в полицию, боясь обвинений в расизме. Таким образом, пункт о "расистском поведении" станет настоящим знаком качества, считает Дудаков: "Значит, здесь работают нормальные люди, которые честно занимаются своим делом, а не угождают профессиональным революционерам".

Причиной вымирания беспозвоночных на Камчатке могли стать токсины микроводорослей Gymnodinium. Такое заявление сделали в РАН, пишет канал Mash. При этом остается неясным, чем были отравлены тюлени, трупы которых были найдены на побережье полуострова.

1/3
2/3
3/3

Канал "Толкователь" обратил внимание на ситуацию в Таджикистане, где с 1992 года правит "хан" Эмомали Рахмон. На очередных выборах бессменный президент получил 91%. При этом размер ВВП на душу населения в стране составляет порядка $750-800 в год, на уровне Гаити и Чада. И это с учетом помощи России, предоставляющей безвозмездные кредиты и принимающей у себя множество граждан, которые затем отправляют деньги родственникам на родину. "Вероятно, без России там вообще был бы каменный век в прямом смысле (без электричества, больниц, школ и т.д.)", — отмечают авторы канала.

Канал "RT на русском" пишет о нападении на Михаила Саакашвили, которое произошло в Афинах. Сам политик сообщил, что злоумышленники были в масках, и напомнил о предупреждении "не приезжать в Грецию", которое получил перед поездкой.

Публикация в одном из телеграм-каналов о военкоре Семене Пегове может стать причиной возбуждения уголовного дела, пишет канал "112". Следственный комитет начал проверку после появления записи следующего содержания: "Пегов тоже выложил видео на подходах к Гадруту, но не в Гадруте. Надеемся, что Пегов будет уничтожен".

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Глава МИД ФРГ: Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией
Глава МИД ФРГ: Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией
Познер назвал идиотством отношение россиян к коронавирусу
Познер назвал идиотством отношение россиян к коронавирусу
Авиахаб в Екатеринбурге, токсичные водоросли на Камчатке, каменный век в Таджикистане: о чем пишут в Телеграме 12 октября
Авиахаб в Екатеринбурге, токсичные водоросли на Камчатке, каменный
Противостояние Марса и Солнца с 13 октября 2020 года: какие Знаки Зодиака ждет удача
Противостояние Марса и Солнца с 13 октября 2020 года: какие Знаки
Маас раскрыл планы по отношениям с Россией после инцидента с Навальным
Маас раскрыл планы по отношениям с Россией после инцидента с Навальным
Президент РАН назвал фактор, который остановит пандемию COVID-19
Президент РАН назвал фактор, который остановит пандемию COVID-19
Признанное в России террористическим движение "Талибан" поддержало Трампа на выборах
Признанное в России террористическим движение "Талибан" поддержало
Зампостпреда при ООН призвал исключить провокации в деле Навального
Зампостпреда при ООН призвал исключить провокации в деле Навального
Самые проницательные Знаки Зодиака: они читают людей, как открытую книгу
Самые проницательные Знаки Зодиака: они читают людей, как открытую
Россия отказалась от американского проекта окололунной станции
Россия отказалась от американского проекта окололунной станции
Саакашвили поблагодарил греческих полицейских за то, что не дали его избить
Саакашвили поблагодарил греческих полицейских за то, что не дали его
В 40% регионов России введен запрет на посещение лесов
В 40% регионов России введен запрет на посещение лесов

Топ на сегодня

Минкультуры не запрещало театрам продавать билеты людям старше 65 лет
Минкультуры не запрещало театрам продавать билеты людям старше 65 лет
Главы МИД ЕС обсудят конфликт в Карабахе и ситуацию в Белоруссии
Главы МИД ЕС обсудят конфликт в Карабахе и ситуацию в Белоруссии
Еще в одном регионе выпал первый снег
Еще в одном регионе выпал первый снег
"Стыдно и горько": депутат Рады рассказал, до чего "докатился" Зеленский
"Стыдно и горько": депутат Рады рассказал, до чего "докатился"
Россия обновила антирекорд по коронавирусу
Россия обновила антирекорд по коронавирусу

Еще по теме

Что пишут в Телеграме: 23 июля
Что пишут в Телеграме: 3 августа
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против США: о чем пишут в Телеграме 9 октября
Паралич власти в США, ответ Кадырова Навальному, экокатастрофа на Камчатке: о чем пишут в Телеграме 2 октября