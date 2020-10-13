Авиахаб в Екатеринбурге, токсичные водоросли на Камчатке, каменный век в Таджикистане: о чем пишут в Телеграме 12 октября

Вадим Карасев

Ruposters собрал примечательные посты популярных телеграм-каналов о событиях, которые произошли в мире 12 октября.

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов провели несколько десятков обысков по делу о хищении медикаментов из городских медучреждений и обнаружили склад-квартиру, где хранились 100 слитков золота, 30 млн рублей и краденые препараты на 100 млн рублей. Как сообщает канал "Без рецепта", всего по делу задержаны 16 человек, в том числе предполагаемый организатор преступного сообщества Сергей Войтович.

Red Wings формирует транзитный хаб в екатеринбургском аэропорту Кольцово, пишет канал "Пристегните ремни". С появлением 6 новых маршрутов из уральской столицы можно теперь добраться до 9 городов России прямым рейсом. Авиакомпания также продолжает расширять парк SSJ-100, к 2021 году их будет уже 10, а летать они будут по 25 внутренним направлениям. Также перевозчик договаривается о кооперации с "Уральскими авиалиниями", которые также базируются в Екатеринбурге.

Обвинения в расизме могут стать знаком качества в США, пишет американист Малек Дудаков. Площадка для предпринимателей Yelp вводит новый пункт оценки бизнеса "обвинения в расистском поведении" и планирует учитывать этот спорный фактор в оценке предприятий и заведений. Спорный он потому, что портлендские "антифа" уже пообещали использовать его в борьбе против неугодных бизнесменов, которые вывешивают флаги США и плакаты в поддержку полиции, а также установкой сигнализации мешают лутерам беспрепятственно себя грабить. Например, брендовые магазины на Манхэттене уже перестали реагировать на постоянные волны лутинга и не обращаются в полицию, боясь обвинений в расизме. Таким образом, пункт о "расистском поведении" станет настоящим знаком качества, считает Дудаков: "Значит, здесь работают нормальные люди, которые честно занимаются своим делом, а не угождают профессиональным революционерам".



Причиной вымирания беспозвоночных на Камчатке могли стать токсины микроводорослей Gymnodinium. Такое заявление сделали в РАН, пишет канал Mash. При этом остается неясным, чем были отравлены тюлени, трупы которых были найдены на побережье полуострова.

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Канал "Толкователь" обратил внимание на ситуацию в Таджикистане, где с 1992 года правит "хан" Эмомали Рахмон. На очередных выборах бессменный президент получил 91%. При этом размер ВВП на душу населения в стране составляет порядка $750-800 в год, на уровне Гаити и Чада. И это с учетом помощи России, предоставляющей безвозмездные кредиты и принимающей у себя множество граждан, которые затем отправляют деньги родственникам на родину. "Вероятно, без России там вообще был бы каменный век в прямом смысле (без электричества, больниц, школ и т.д.)", — отмечают авторы канала.

Канал "RT на русском" пишет о нападении на Михаила Саакашвили, которое произошло в Афинах. Сам политик сообщил, что злоумышленники были в масках, и напомнил о предупреждении "не приезжать в Грецию", которое получил перед поездкой.

Публикация в одном из телеграм-каналов о военкоре Семене Пегове может стать причиной возбуждения уголовного дела, пишет канал "112". Следственный комитет начал проверку после появления записи следующего содержания: "Пегов тоже выложил видео на подходах к Гадруту, но не в Гадруте. Надеемся, что Пегов будет уничтожен".