Блогерша Алита Инфанта заполучила настоящее кольцо Шуги из BTS!
Российским АРМИ удалось узнать, что блогерша Алита Инфанта, которая обожает корейский стиль и все, что связано с культурой k-pop, а также величает себя Чонгуком (Jungkook), получила в подарок на день рождения кольцо Шуги (Suga) из BTS. Оно настоящее, представляете?!
Как выяснилось, девушка родилась в семье весьма влиятельных и богатых родителей, которые в состоянии оплачивать ее обучение в Варшавской Высшей Школе Информатики (о поступлении недавно Инфанта сообщила в stories) и покупать дорогостоящие презенты.
«Вот эта девушка, которая типа Чонгук дочка владельца одной из крупных строительных компаний Москвы. Ей папа презентовал на день рождения кольцо, но не простое»,— сообщила информацию российская фанатка BTS.
Оказалось, что папа так сильно хотел угодить дочке, что не пожалел на стильный аксессуар 10 тысяч евро. Цена… немного завышена, не правда ли? Все дело в том, что бывший хозяин этого кольца знаменит на весь мир.
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Друзья! Наверное нужно прояснить ситуацию с Гукией/Гукессой/Гукерией 😂 😂😂 Началось все с юмористического видео в Тик Ток, которое набрало огромное количество просмотров (вроде бы говорят, было около 800 000 просмотров) Там девочка показывала своих биасов и одноклассниц... В качестве одной из одноклассниц она выбрала меня и мем пошёл гулять в сеть 😂 Я, к сожалению, не успела увидеть это видео, его заблочили за мат ☺️ (если кто знает, где его раздобыть, то буду очень благодарна) 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 По сути это мем, который вышел из под контроля)))) 😂😂😂 Первые две недели я думала это пранк и я попаду к кому-то в видео (каждый второй коммент на Ютьюбе был «Привет Гуки! Я тебя нашла!») В целом это весело! Столько предложений о замужестве я ещё никогда не получала))) 😍😍😍 Конечно же наша БУЛОЧНАЯ коммуна в курсе... Но если Вы новый свежеиспеченный ароматный каравай или булочка, то не воспринимайте всерьёз и близко к сердцу... Мы просто развлекаемся! 💜💜💜 P.S. Люблю булочки 😉 #гуки
«Это кольцо, выкупили у девушки, которая нашла его на концерте в Берлине. Ее одногруппница сказала, что его выкупили за 10 000 евро, потому что Алита его видите ли очень захотела. Это кольцо Шуги из BTS»,— продолжила свой рассказ поклонница.
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