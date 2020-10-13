Блогерша Алита Инфанта заполучила настоящее кольцо Шуги из BTS!

Влада Некрасова

Российским АРМИ удалось узнать, что блогерша Алита Инфанта, которая обожает корейский стиль и все, что связано с культурой k-pop, а также величает себя Чонгуком (Jungkook), получила в подарок на день рождения кольцо Шуги (Suga) из BTS. Оно настоящее, представляете?!

Как выяснилось, девушка родилась в семье весьма влиятельных и богатых родителей, которые в состоянии оплачивать ее обучение в Варшавской Высшей Школе Информатики (о поступлении недавно Инфанта сообщила в stories) и покупать дорогостоящие презенты.

«Вот эта девушка, которая типа Чонгук дочка владельца одной из крупных строительных компаний Москвы. Ей папа презентовал на день рождения кольцо, но не простое»,

— сообщила информацию российская фанатка BTS.

Оказалось, что папа так сильно хотел угодить дочке, что не пожалел на стильный аксессуар 10 тысяч евро. Цена… немного завышена, не правда ли? Все дело в том, что бывший хозяин этого кольца знаменит на весь мир.

«Это кольцо, выкупили у девушки, которая нашла его на концерте в Берлине. Ее одногруппница сказала, что его выкупили за 10 000 евро, потому что Алита его видите ли очень захотела. Это кольцо Шуги из BTS»,

— продолжила свой рассказ поклонница.

Можете ли вы представить себе, что знаменитый перстень айдола «Бантан» находится в России и, возможно, даже лежит в доме по соседству…

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