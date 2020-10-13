«Бодрящий напиток»: Кофе с добавлением лимона

Влада Некрасова

При кофе сейчас предпочитают многое, он бодрит и придает сил и энергии на целый день. Есть те, кто предпочитают пить кофе с добавками, например, с сиропами или корицей, а еще его часто пьют с лимоном. Да лимон добавляют не только в чай, но и кофе для укрепления организма. Но ходят споры о том, полезно ли такое сочинение для организма и сколько вреда может принести этот бодрящий напиток.

Содержание

Пищевая ценность

Химический состав

Белки 0.2 г.Жиры 0 г.Углеводы 1.1 г.Калорийность 6.5 ккал (на 100 г.).Витамины С, Е, РР.Витамины группы В.Калий.Кальций.Магний.Натрий.Фосфор.Хлор.Железо.Марганец.Медь.Молибден.Селен.Фтор.Цинк.





Полезные свойства

После употребление кофе повышается мозговая деятельность и работоспособность, а лимон помогает укрепить организм и выработать иммунитет. Также всем известно, что кофе — это отличное мочегонное средство, которое помогает при похудении.

Для чего еще лимон добавляют в кофе? Дело в том частое употребление кофе вызывает у человека зависимость, что отрицательно сказывается на здоровье человека. Лимон поглощает действие кофеина и избавляет от зависимости. У кофе с лимоном есть еще такие полезные свойства как:

Выводит шлаки и токсины из организма.Повышает давление.Придает бодрость.Нормализует обмен веществ.Производит мочегонный эффект.Повышает работоспособность.Уменьшает отеки.Устраняет головную боль.

Доказано, что употребление кофе с лимоном помогает при похмелье, а также снижает воспалительный процесс. Если у человека очень слабый иммунитет, то в кофе с лимоном можно добавить мед, но только добавлять его необходим в теплый напиток.

Противопоказания

Почти любой продукт имеет противопоказания и кофе с лимоном не исключение. Те, кто страдают такими болезнями как язва или гастрит любой кофе противопоказан, так как могут открыться сильные боли в желудке. Также кофе противопоказан тем, у кого:

Недостаток кальция в организме (при частом употреблении кофе с лимоном выводит кальций).Индивидуальная непереносимость.Плохое качество зубов.Детский возраст младше 14 лет.Бессонница.Переизбыток кофеина в организме.

Стоит заметить, что большое употребление напитка может привести к сильному возбуждения, что отрицательно скажется на нервной системе. При умеренном употреблении, не имея противопоказаний, кофе с лимоном придаст организму не только бодрость, но и хорошую работу пищеварительной системы и мозговой деятельности.