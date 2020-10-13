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«Бодрящий напиток»: Кофе с добавлением лимона

«Бодрящий напиток»: Кофе с добавлением лимона

При кофе сейчас предпочитают многое, он бодрит и придает сил и энергии на целый день. Есть те, кто предпочитают пить кофе с добавками, например, с сиропами или корицей, а еще его часто пьют с лимоном. Да лимон добавляют не только в чай, но и кофе для укрепления организма. Но ходят споры о том, полезно ли такое сочинение для организма и сколько вреда может принести этот бодрящий напиток.

Содержание


1 Пищевая ценность
2 Химический состав
3 Полезные свойства
4 Противопоказания

Пищевая ценность


Белки 0.2 г.
Жиры 0 г.
Углеводы 1.1 г.
Калорийность 6.5 ккал (на 100 г.).

Химический состав


Витамины С, Е, РР.
Витамины группы В.
Калий.
Кальций.
Магний.
Натрий.
Фосфор.
Хлор.
Железо.
Марганец.
Медь.
Молибден.
Селен.
Фтор.
Цинк.


Полезные свойства

После употребление кофе повышается мозговая деятельность и работоспособность, а лимон помогает укрепить организм и выработать иммунитет. Также всем известно, что кофе — это отличное мочегонное средство, которое помогает при похудении.

Для чего еще лимон добавляют в кофе? Дело в том частое употребление кофе вызывает у человека зависимость, что отрицательно сказывается на здоровье человека. Лимон поглощает действие кофеина и избавляет от зависимости. У кофе с лимоном есть еще такие полезные свойства как:


Выводит шлаки и токсины из организма.
Повышает давление.
Придает бодрость.
Нормализует обмен веществ.
Производит мочегонный эффект.
Повышает работоспособность.
Уменьшает отеки.
Устраняет головную боль.

Доказано, что употребление кофе с лимоном помогает при похмелье, а также снижает воспалительный процесс. Если у человека очень слабый иммунитет, то в кофе с лимоном можно добавить мед, но только добавлять его необходим в теплый напиток.

Противопоказания

Почти любой продукт имеет противопоказания и кофе с лимоном не исключение. Те, кто страдают такими болезнями как язва или гастрит любой кофе противопоказан, так как могут открыться сильные боли в желудке. Также кофе противопоказан тем, у кого:


Недостаток кальция в организме (при частом употреблении кофе с лимоном выводит кальций).
Индивидуальная непереносимость.
Плохое качество зубов.
Детский возраст младше 14 лет.
Бессонница.
Переизбыток кофеина в организме.

Стоит заметить, что большое употребление напитка может привести к сильному возбуждения, что отрицательно скажется на нервной системе. При умеренном употреблении, не имея противопоказаний, кофе с лимоном придаст организму не только бодрость, но и хорошую работу пищеварительной системы и мозговой деятельности.

# Интересное
По материалам: planktons

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