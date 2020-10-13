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Британский журналист обвинил американских военных в многолетнем уничтожении экосистемы Тихого океана

Британский журналист обвинил американских военных в многолетнем уничтожении экосистемы Тихого океана

Уникальная экосистема Тихого океана может быть полностью уничтожена из-за действий американских военных, много лет загрязняющих его воды. Об этом в своей книге "Отравление Тихого океана" рассказал британский журналист Джон Митчелл. Подробности приводит РЕН ТВ.

Автор проанализировал тысячи документов и собрал свидетельства множества очевидцев о том, как американцы почти целый век загрязняли океан и превращали его в "гигантский могильник радиоактивных отходов".

"Есть знаменитые инциденты, когда они загрязняли воды океана. Они делают это на каждодневной и постоянной основе. Американские военные загрязняли Тихий океан бензином и огромным количеством разнообразных химикатов", — утверждает журналист.

Во время военных операций в океан сливали нервно-паралитические вещества и радиоактивные смеси. Об одной из таких историй поведал непосредственный участник Лерой Фостер, служивший в 1968 году на Гуаме. Он получил приказ смешать дизельное топливо с агентом "оранж" и распылить смесь по всей базе. Пострадала не только местная природа, но и сам Фостер, у которого появились проблемы с кожей, ишемия, начала развиваться болезнь Паркинсона.

Особое внимание в книге журналист уделил Маршалловым островам, где было проведено 67 ядерных испытаний, а радиоактивные материалы были помещены в огромный могильник. Автор отмечает, что сейчас этот могильник быстро деградирует, излучение вокруг него в разы превышает наблюдаемое в Чернобыльской зоне отчуждения, воздух буквально "пропитан плутонием". Минэнерго США признает факт радиоактивных утечек, но отказывается считать их опасными.

Митчелл подчеркивает, что Пентагон скрывает факты загрязнения окружающей среды военными и ведет кампанию по дезинформации в отношении тех, кто эту тему пытается расследовать, в частности против него самого.

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По материалам: uposters.ru

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