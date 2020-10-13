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Бывший ядерный бункер стал музеем года в Великобритании

Бывший ядерный бункер стал музеем года в Великобритании
. Музей, который находится в бывшем бункере в шотландском Гейрлоке (Gairloch), был выбран одним из пяти музеев года в Великобритании, сообщает The Guardian.

У бункера бетонные стены толщиной в 60 сантиметров и пуленепробиваемые двери. Он был построен после Второй мировой войны как наблюдательный пункт и убежище на случай нападения советских самолетов, но никогда не использовался по назначению и пришел в запустение.

Музей Гейрлока (деревни на берегу озера Лох в 120 километрах от ближайшего города) переехал сюда в 2019 году из помещения фермы, в которой находился последние 40 лет.


Его создатели уговорили муниципальный совет продать им бункер за один фунт стерлингов и объявили кампанию по сбору средств на его ремонт.

Превращение бункера в музей потребовало сноса внутренних стен, врезания окон и других переделок. За первые шесть месяцев после открытия на новом месте (в июле 2019 года) число его посетителей увеличилось в два раза до 12 тысяч человек.


"Мы создали туристический центр мирового уровня и настоящую жемчужину края благодаря упорству местных жителей и попечителей музея", — рассказала куратор Карен Бучанан.

В экспозиции старейшие камни в Западной Европе, одна из самых больших линз маяка, а также ткани, мебель и инструменты, которые рассказывают о прошлом этой местности.

Каждый обладатель звания музея года Великобритании получил по 52 тысячи долларов. Помимо бывшего бункера лауреатами премии стали: Музей науки в Лондоне, Художественные галереи Towner Eastbourne и Aberdeen и Галерея изящных искусств Южного Лондона.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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