Cестра Лисы может стать 5-ой солисткой Blackpink
Солистка Blackpink Лиса (Lisa) привлекла внимание общественности своим появлением в аккаунте Celine. Кстати, девушка стала глобальным амбассадором французского дома моды и провела с брендом фотосессию. Снимки представлены в официальном Instagram-аккаунте компании.
Благодаря пристальной слежке папарацци и «подогретому» интересу прессы, Лисе удалось стать одним из самых популярных айдолов последней недели по рейтингам в Twitter. Подоспели и южнокорейские сасэны, которым удалось подслушать разговор знаменитости с ее товарищами из Blackpink. По рассказам одного из назойливых фанатов Лалисы, в бэнд скоро придет новая участница. Давайте постараемся понять, что именно удалось узнать самостоятельному детективу…
«Я шел за ней, когда она разговаривала по телефону с кем-то из своих «Блэков». Так и не понял, слышно было плохо, потому что остановился далеко за углом, чтобы меня не заметили. Она оглянулась несколько раз и удостоверившись, что никого рядом нет, сказала: «Теперь осталось убедить руководство. Если у нас получится взять сестру к нам группу, это будет фурор!» После этого она односложно ответила собеседнику и зашла в здание компании»,— сообщил сасэн.
Блинки, как вы считаете, стоит ли доверять сомнительному типу из группы фанатиков? Некоторые поклонники уже ожидают официальное заявление «Блэков» о кадровых перестановках.
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LISA WE ARE PLEASED TO ANNOUNCE THE CONTINUED COLLABORATION OF CELINE WITH LISA, WHO WILL REPRESENT THE HOUSE AS GLOBAL AMBASSADOR. LISA IS A MULTITALENTED ARTIST, WIDELY KNOWN AS A MEMBER OF THE GLOBALLY ACCLAIMED SOUTH KOREAN BAND @BLACKPINKOFFICIAL. LISA PHOTOGRAPHED IN PARIS BY @HEDISLIMANE © COURTESY OF HEDI SLIMANE #LISA @LALALALISA_M #LISAXCELINE #CELINEBYHEDISLIMANE