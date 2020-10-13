Cестра Лисы может стать 5-ой солисткой Blackpink

Влада Некрасова

Солистка Blackpink Лиса (Lisa) привлекла внимание общественности своим появлением в аккаунте Celine. Кстати, девушка стала глобальным амбассадором французского дома моды и провела с брендом фотосессию. Снимки представлены в официальном Instagram-аккаунте компании.

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Благодаря пристальной слежке папарацци и «подогретому» интересу прессы, Лисе удалось стать одним из самых популярных айдолов последней недели по рейтингам в Twitter. Подоспели и южнокорейские сасэны, которым удалось подслушать разговор знаменитости с ее товарищами из Blackpink. По рассказам одного из назойливых фанатов Лалисы, в бэнд скоро придет новая участница. Давайте постараемся понять, что именно удалось узнать самостоятельному детективу…

[media=https://twitter.com/Blackpink4816/status/1316032320105664512?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Я шел за ней, когда она разговаривала по телефону с кем-то из своих «Блэков». Так и не понял, слышно было плохо, потому что остановился далеко за углом, чтобы меня не заметили. Она оглянулась несколько раз и удостоверившись, что никого рядом нет, сказала: «Теперь осталось убедить руководство. Если у нас получится взять сестру к нам группу, это будет фурор!» После этого она односложно ответила собеседнику и зашла в здание компании»,

[media=https://twitter.com/jieyseu/status/1315963747156938753?ref_src=twsrc%5Etfw]

— сообщил сасэн.

Блинки, как вы считаете, стоит ли доверять сомнительному типу из группы фанатиков? Некоторые поклонники уже ожидают официальное заявление «Блэков» о кадровых перестановках.

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