Дегтярев заявил о большом количестве повокаторов на акциях протеста
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что ОМОН в Хабаровске в минувшую субботу пресек несанкционированный митинг по вине провокаторов, которых «очень много» среди протестующих.
По заявлению Дегтярева, правоохранители действовали в рамках законодательства, несмотря на провокации.
По его словам, все правоохранители в субботу 10 октября на площади Ленина были местными.
Сотрудники Росгвардии 10 октября впервые пресекли несанкционированную акцию на площади Ленина в Хабаровске. Протестующие не согласны с задержанием экс-губернатора края Сергея Фургала.
По данным пресс-службы мэрии, были задержаны 25 человек: 20 мужчин и 5 женщин. Предшествовало задержанию предупреждение правоохранителей к протестующим разобрать установленные на газоне возле здания правительства региона три палатки. Требование выполнено не было. УМВД пока не дает официальных комментариев по задержанию.
Фургала задержали 9 июля. Впоследствии его перевезли в Москву, арестовали, обвинили в организации двух убийств и одного покушения на бизнесменов в 2000-х годах. В поддержку Фургала в Хабаровске проходят несогласованные митинги протеста ежедневно с 11 июля. Он был уволен с должности «в связи с утратой доверия», врио главы региона стал Михаил Дегтярев.