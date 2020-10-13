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Дегтярев заявил о большом количестве повокаторов на акциях протеста

Дегтярев заявил о большом количестве повокаторов на акциях протеста

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что ОМОН в Хабаровске в минувшую субботу пресек несанкционированный митинг по вине провокаторов, которых «очень много» среди протестующих.

По заявлению Дегтярева, правоохранители действовали в рамках законодательства, несмотря на провокации.

«Нужно понимать, что мы живем в ХХI веке, и в отличие от событий ХХ века любой человек может увидеть то, что произошло, сразу и дать оценку происходящему. И действиям правоохранителей, и действиям митингующих. Так пусть каждый сделает выводы самостоятельно. В рядах протестующих очень много провокаторов. Их не устраивает, что протест проходит мирно. Оскорбления полиции, которые видны на записях, переход на личности, угрозы и разбитые палатки — ничего другого правоохранителям не остается делать, кроме того, как пресечь это», — заявил Дегтярев.

По его словам, все правоохранители в субботу 10 октября на площади Ленина были местными.

«Они действуют профессионально, в соответствии с регламентами, и самое главное — в соответствии с законом. Больше добавить нечего», — подытожил глава региона.

Сотрудники Росгвардии 10 октября впервые пресекли несанкционированную акцию на площади Ленина в Хабаровске. Протестующие не согласны с задержанием экс-губернатора края Сергея Фургала.

По данным пресс-службы мэрии, были задержаны 25 человек: 20 мужчин и 5 женщин. Предшествовало задержанию предупреждение правоохранителей к протестующим разобрать установленные на газоне возле здания правительства региона три палатки. Требование выполнено не было. УМВД пока не дает официальных комментариев по задержанию.

Фургала задержали 9 июля. Впоследствии его перевезли в Москву, арестовали, обвинили в организации двух убийств и одного покушения на бизнесменов в 2000-х годах. В поддержку Фургала в Хабаровске проходят несогласованные митинги протеста ежедневно с 11 июля. Он был уволен с должности «в связи с утратой доверия», врио главы региона стал Михаил Дегтярев.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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