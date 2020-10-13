Депутат запросил данные о числе заболевших коронавирусом болельщиков на матче «Спартак» — «Зенит»

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищёв (ЛДПР) направил запрос в Роспотребнадзор, чтобы выяснить, сколько болельщиков заболело коронавирусом после нарушения эпидемиологических норм на матче «Спартак»- «Зенит». Запрос есть в распоряжении «Парламентской газеты».

Ранее Тушинский суд Москвы вынес решение о штрафе футбольному клубу «Спартак-Москва» в размере 300 тысяч рублей за нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче чемпионата России с петербургским «Зенитом», передаёт ТАСС. По данным Роспотребнадзора, на матче присутствовали более 20 тысяч болельщиков, которые нарушали противоэпидемические требования, не использовали медицинские маски и перчатки и не соблюдали социальную дистанцию.

По словам Дмитрия Свищёва, штраф «Спартаку» — это сигнал не только всем остальным футбольным клубам, но и вообще всем организаторам массовых мероприятий, в том числе неспортивных.

«В стране новая волна пандемии, каждый день фиксируются новые рекорды по заболевшим — это время всеобщей ответственности, а не погони за прибылью вопреки всему», — отметил депутат. Он напомнил, что вспышка COVID-19 в Италии в феврале произошла после матча Аталанта-Валенсия.

«Получается, что мы наступаем на те же грабли, чего нужно постараться избежать. Я считаю, что на первый раз штраф «Спартаку» — это справедливая мера, однако надо понимать, что с учётом угрозы, которая была создана на стадионе в связи с нарушением эпидемиологических норм и риском заражения опасной инфекцией тысяч болельщиков, размер штрафа совсем небольшой, — сказал депутат. — Болельщики должны ходить на стадион, но важно обеспечить их безопасность».

Дмитрий Свищёв направил запрос главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой предоставить информацию, сколько зрителей, посетивших этот матч, заболело коронавирусом в течение двух недель после игры.

«Статистика покажет, насколько важно заботиться о здоровье и безопасности болельщиков», — сказал парламентарий.