Домрачева высказалась о протестах в Белоруссии, но не упомянула жестокое избиение брата ОМОНом
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева =AZV4Jv5kwUsi9prr52_sHvqH8BoyeAvuw2Vu1jN4Vl0U35aDr_L-ikhhDfTCSxdWfdSkQ5EZ_cDHXy7KPRVLJt_QXUOytRrAfzRbLPI5wNFddg76dghPwxO_jaQGx6AyeRI&__tn__=%2CO%2CP-R]высказалась в Facebook о политическом кризисе в Белоруссии и призвала власти прислушаться к мнению протестующих граждан.
Ее комментарий оказался достаточно сдержанным. Спортсменка не упомянула инцидента, который произошел с ее братом.
Домрачева призналась, что пока "не видит своего шага", которым могла бы способствовать решению проблем в стране, но видит такой шаг со стороны властей.
Ранее стало известно о жестоком задержании ОМОНом брата Домрачевой Никиты, в сети появилось видео инцидента. Случившееся резко прокомментировала коллега Домрачевой Надежда Скардино, а вот сама Дарья так долго не реагировала на избиение брата, что ее затравили сограждане в соцсетях.