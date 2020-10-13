Домрачева высказалась о протестах в Белоруссии, но не упомянула жестокое избиение брата ОМОНом

Вадим Карасев

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева =AZV4Jv5kwUsi9prr52_sHvqH8BoyeAvuw2Vu1jN4Vl0U35aDr_L-ikhhDfTCSxdWfdSkQ5EZ_cDHXy7KPRVLJt_QXUOytRrAfzRbLPI5wNFddg76dghPwxO_jaQGx6AyeRI&__tn__=%2CO%2CP-R]высказалась в Facebook о политическом кризисе в Белоруссии и призвала власти прислушаться к мнению протестующих граждан.

Ее комментарий оказался достаточно сдержанным. Спортсменка не упомянула инцидента, который произошел с ее братом.

Мы все видим, что в стране проблемы, а чтобы способствовать их решению, бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны, и абсолютно точно бесполезно с другой стороны увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах — неважно, случайно оказавшихся в "горячих" местах или намеренно, — твоих, чьих-то близких или нет — все одинаковы. Пока очевидно, что все подобные действия лишь еще больше разъяряют противоположности, усугубляют ситуацию и накаляют обстановку.

Домрачева призналась, что пока "не видит своего шага", которым могла бы способствовать решению проблем в стране, но видит такой шаг со стороны властей.

Со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем "завалили/арестовали/уволили". Не в первобытном же веке живем… Люди хотят быть услышанными. Нужно всем успокоиться и все обсудить. Возможно, это приблизит к заветной цели — справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся стране… У всех же эта цель такова?

Ранее стало известно о жестоком задержании ОМОНом брата Домрачевой Никиты, в сети появилось видео инцидента. Случившееся резко прокомментировала коллега Домрачевой Надежда Скардино, а вот сама Дарья так долго не реагировала на избиение брата, что ее затравили сограждане в соцсетях.