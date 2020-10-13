Дженнифер Энистон сообщила о "пополнении" в семье
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👋🏼 Hi! I’d like to introduce to you the newest member of our 🐾 family….this is (a very tired) Lord Chesterfield ❤️. He stole my heart immediately. A HUGE thank you to @wagmorpets for the incredible work you do. Grateful you take such great care of these rescues and find them their forever homes🙏🏼
"Всем привет. Я хотела бы представить вам нового члена нашей семьи. Знакомьтесь, (очень усталый) лорд Честерфилд. Он сразу украл мое сердце", – написала Энистон.
Меньше, чем за сутки, трогательный ролик, на котором актриса демонстрирует белого щенка, набрало почти десять миллионов просмотров и более 30 тысяч комментариев (в основном, положительных): "Он такой очаровательный", – прокомментировал jayshetty; "Невероятный", – считает baileemadison; "Мне кажется, он самый счастливый пес в мире", – заявила iamilianaa_.
подчеркивают, что маленький Честерфилд присоединился к другим питомцам актрисы: шнауцеру по кличке Клайд и питбулю по кличке Софи.
Ранее у Дженнифер Энистон была белая немецкая овчарка, которую она делила с бывшим мужем актером Джастином Теру. Однако собака умерла в июле 2019-го года.