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Дженнифер Энистон сообщила о "пополнении" в семье

Дженнифер Энистон сообщила о "пополнении" в семье
. Американская актриса Дженнифер Энистон опубликовала в инстаграме пост, в котором сообщила о пополнении в семье. Звезда комедийного телесериала "Друзья" завела собаку.

"Всем привет. Я хотела бы представить вам нового члена нашей семьи. Знакомьтесь, (очень усталый) лорд Честерфилд. Он сразу украл мое сердце", – написала Энистон.

Меньше, чем за сутки, трогательный ролик, на котором актриса демонстрирует белого щенка, набрало почти десять миллионов просмотров и более 30 тысяч комментариев (в основном, положительных): "Он такой очаровательный", – прокомментировал jayshetty; "Невероятный", – считает baileemadison; "Мне кажется, он самый счастливый пес в мире", – заявила iamilianaa_.


подчеркивают, что маленький Честерфилд присоединился к другим питомцам актрисы: шнауцеру по кличке Клайд и питбулю по кличке Софи.

Ранее у Дженнифер Энистон была белая немецкая овчарка, которую она делила с бывшим мужем актером Джастином Теру. Однако собака умерла в июле 2019-го года.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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