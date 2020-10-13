"Ее никогда не любили": Иосиф Пригожин ответил Самбурской, высмеявшей мужчин с маленькой зарплатой

Вадим Карасев

33-летняя Настасья Самбурская накануне высмеяла мужчин с зарплатой в 50 тысяч. Продюсер Иосиф Пригожин ответил актрисе, защитив россиян с низкооплачиваемой работой.



По словам Самбурской, она не смогла бы выйти замуж за пожарного из-за его низкой зарплаты. Иосиф Пригожин, который в молодости сам работал пожарным, счел заявление актрисы некорректным.

"Если все будут блогерами, такими как Настя, и будут просто языком чесать, то некому будет заниматься медициной и строить дороги <...> Мы должны просто в кланяться до земли тем людям, которые защищают нашу жизнь, охраняют нашу жизнь. Я уважаю профессионалов в любой области. Я уверен, что Самбурская сказала, что никогда не выйдет замуж за пожарного, потому что, вероятно, никогда не любила. И ее никогда не любили. Ведь если человека любишь, то тебе не важно, чем он занимается", - рассказал Пригожин РЕН ТВ.

Напомним, Настасья Самбурская поспорила в Stories с подписчиками, которые поинтересовались у нее, вышла бы она замуж за пожарного. В ответ на это актриса посмеялась над зарплатой в 30-35 тысяч рублей. "У меня коммуналка 25 тысяч, парковка 20 и съемная квартира на время ремонта. Мы как жить-то будем? Или хочешь, чтобы я тебя обеспечивала?" - написала звезда "Универа".

Поклонники возразили Самбурской, что если человек по-настоящему влюблен, то ему не важен доход второй половинки. Однако этот довод не смутил актрису.

Я полжизни корячилась, горбатилась, получала образование, работала. А сейчас приедет сорокалетний принц-романтик, ничего не добившийся в жизни, на козе верхом - и я ему такая: люблю тебя, чувствую, что пришло! Забирай мое имущество, все тебе отдам! Все тебе отдам! И тянуть тебя буду на себе! Вот тебе диван, ложись! Может, не обвинять меня в меркантильности, а девушку попроще поискать, о которой надо заботиться?

Слова Настасьи Самбурской возмутили ее подписчиков. Актрисе указали, что многие в России "корячатся" не меньше, но не имеют ее денег. "Кто запрещал им выбрать профессию, которая смогла бы их обеспечить? Я?" - возразила артистка.

Звезда "Универа" не понимает мужчин, считающих, что можно просто взять в жены девушку и не нести за нее никакой ответственности. "Если у женщины определенный уровень жизни, замуж нужно выходить, чтобы его улучшать, а не ухудшать. Зачем тогда замуж выходить, можно просто потрахаться", - парировала Самбурская.



Как писал NEWSTES, ранее Самбурская прорекламировала торговый центр, снявшись без лифчика.