ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата
Сегодня, 00:00 Анастасия Иванова
Комиссия "Единой России" по этике в ближайшее время рассмотрит инцидент с нецензурными высказываниями депутата Ульяновской городской думы Виктории Маркеловой и даст ему оценку, сообщил РИА Новости ответственный секретарь комиссии, депутат ГД Евгений Ревенко.
Ранее в местных Telegram-каналах были опубликованы скриншоты переписки Маркеловой с подписчиком. В них депутат в ответ на оскорбительные выражения употребила нецензурные высказывания. Впоследствии Маркелова извинилась за инцидент.
По материалам: ria.ru