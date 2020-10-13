ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата

Анастасия Иванова

Комиссия "Единой России" по этике в ближайшее время рассмотрит инцидент с нецензурными высказываниями депутата Ульяновской городской думы Виктории Маркеловой и даст ему оценку, сообщил РИА Новости ответственный секретарь комиссии, депутат ГД Евгений Ревенко.

Ранее в местных Telegram-каналах были опубликованы скриншоты переписки Маркеловой с подписчиком. В них депутат в ответ на оскорбительные выражения употребила нецензурные высказывания. Впоследствии Маркелова извинилась за инцидент.