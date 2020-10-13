Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата

ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата

ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата
Комиссия "Единой России" по этике в ближайшее время рассмотрит инцидент с нецензурными высказываниями депутата Ульяновской городской думы Виктории Маркеловой и даст ему оценку, сообщил РИА Новости ответственный секретарь комиссии, депутат ГД Евгений Ревенко.

Ранее в местных Telegram-каналах были опубликованы скриншоты переписки Маркеловой с подписчиком. В них депутат в ответ на оскорбительные выражения употребила нецензурные высказывания. Впоследствии Маркелова извинилась за инцидент.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Блогерша Алита Инфанта заполучила настоящее кольцо Шуги из BTS!
Блогерша Алита Инфанта заполучила настоящее кольцо Шуги из BTS!
Шок! Что рассказали Чонгук и Ви о своих отношениях?!
Шок! Что рассказали Чонгук и Ви о своих отношениях?!
Со слов поклонника! Каково было встретиться с BTS лично?
Со слов поклонника! Каково было встретиться с BTS лично?
ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата
ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского
Россия высылает двух болгарских дипломатов из-за ситуации с торгпредством
Россия высылает двух болгарских дипломатов из-за ситуации с
У Абхазии и России будет общее социальное и экономическое пространство
У Абхазии и России будет общее социальное и экономическое пространство
В Керале решили открыть все туристические объекты, кроме пляжей
В Керале решили открыть все туристические объекты, кроме пляжей
"Что с лицом?": внешний вид Александры Захаровой напугал поклонников
"Что с лицом?": внешний вид Александры Захаровой напугал поклонников
Губернатор кричал на мэра Кисловодска не для того, чтобы уволить — эксперты
Губернатор кричал на мэра Кисловодска не для того, чтобы уволить —
СМИ: Звезда "Убивая Еву" снимется в хорроре о сверхъестественном
СМИ: Звезда "Убивая Еву" снимется в хорроре о сверхъестественном
Беглый молдавский олигарх останется без зарубежных активов
Беглый молдавский олигарх останется без зарубежных активов
Неизвестный расстрелял пассажирский автобус в Нижегородской области, трое погибших
Неизвестный расстрелял пассажирский автобус в Нижегородской области,

Топ на сегодня

Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
Модный дайджест: от "скандальной" рекламы с Ириной Шейк до извинений Рианны перед мусульманами
Модный дайджест: от "скандальной" рекламы с Ириной Шейк до извинений
Кинолог рассказал, как воспитать сторожевую собаку
Кинолог рассказал, как воспитать сторожевую собаку
АРМИ в гневе! Девочки из России объявили себя копией BTS
АРМИ в гневе! Девочки из России объявили себя копией BTS
Мэрилин Монро, Наталья Водянова, Элизабет Тейлор и другие звезды, выбравшие нетрадиционные свадебные платья
Мэрилин Монро, Наталья Водянова, Элизабет Тейлор и другие звезды,

Еще по теме

В «Единой России» назвали уродством поведение главы Чувашии
Комиссия по этике "Единой России" рассмотрит высказывания свердловского депутата об отмене питания младшеклассникам
В "Единой России" призвали депутатов Госдумы заранее учитывать возможные трудности при работе в парламенте
Думская комиссия по этике готова рассмотреть инцидент с Жириновским