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Евродепутат прокомментировал слова Лаврова о диалоге с Евросоюзом

Евродепутат прокомментировал слова Лаврова о диалоге с Евросоюзом
Европейский союз "играет с огнем", вводя против России необоснованные санкции и провоцируя ее на прекращение двустороннего диалога, сказал РИА Новости депутат Европарламента от фракции "Идентичность и демократия" Тьерри Мариани.


"Нет каких-либо доказательств вины российских властей, ЕС принимает санкции, и создается новое понятие в международном праве: презумпция виновности. Это противоречит международному праву. Мы видим, что это чисто политическое решение", - считает европейский депутат.

# Политика
По материалам: ria.ru

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