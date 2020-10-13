Евродепутат прокомментировал слова Лаврова о диалоге с Евросоюзом

Влада Некрасова

Европейский союз "играет с огнем", вводя против России необоснованные санкции и провоцируя ее на прекращение двустороннего диалога, сказал РИА Новости депутат Европарламента от фракции "Идентичность и демократия" Тьерри Мариани.





"Нет каких-либо доказательств вины российских властей, ЕС принимает санкции, и создается новое понятие в международном праве: презумпция виновности. Это противоречит международному праву. Мы видим, что это чисто политическое решение", - считает европейский депутат.