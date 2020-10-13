Фонд кино подал многомиллионный иск к авторам "Тайны печати дракона"

Влада Некрасова

Фонд кино предъявил иск к создателям проекта "На пороге бессмертия: Путешествие в Индию" на 91 миллион рублей, но он не связан с судебными тяжбами в отношении предыдущего фильма франшизы о путешественнике Джонатане Грине – "Тайна печати дракона", сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.

"Фонд кино предъявил иск к ООО "РФГ Корп" в отношении проекта Олега Степченко "На пороге бессмертия: Путешествие в Индию", сумма искового заявления составляет 91 миллион рублей, который включают в себя 60 миллионов возвратных средств (срок возврата средств наступил еще в 2019 году), а также неустойку за непроизводство фильма, который, согласно первоначальным условиям договора с Фондом кино, должен быть произведен до конца 2018 года", - сообщила пресс-служба.

В фонде подчеркнули, что данные исковые требования не связаны с судебными тяжбами в отношении предыдущего фильма из трилогии – "Тайна печати дракона" – режиссера Степченко и продюсера Алексея Петрухина.

"Фонд кино (ранее) подал иск на 222 миллионов за фильм "Тайна печати Дракона" ("Вий-2"), у нас не очень удачный прокат был. И на днях иск – около 100 миллионов – за третью часть франшизы "Путешествие в Индию" ("Вий-3"), которая задержалась с выходом. Съемки встали, до сегодняшнего дня все закрыто, мы даже пока закончить не можем", - прокомментировал РИА Новости Петрухин.

Он отметил, что Фонд кино "действует по инструкции". "Они не могут как-то иначе действовать, обязаны как минимум начать с взыскания, а в процессе возможно мировое соглашение или какое-то решение суда", - считает продюсер.

Фильм "Тайна печати дракона" – вторая часть франшизы о приключениях путешественника и картографа Джонатана Грина (Джейсон Флеминг). Первая часть киносаги называлась "Вий 3D" по мотивам повестей Николая Гоголя. В "Тайне" снимались актеры из России, Китая, Америки, Англии, том числе голливудские звезды Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Чарльз Дэнс. Бюджет фильма составил около 50 миллионов, в мировом прокате картина собрала 14 миллионов долларов, в России - около 6 миллионов долларов.