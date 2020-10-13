Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » ГБР задержало сотрудницу прокуратуры Киева, сбившую ребенка на переходе в Борисполе

ГБР задержало сотрудницу прокуратуры Киева, сбившую ребенка на переходе в Борисполе

ГБР задержало сотрудницу прокуратуры Киева, сбившую ребенка на переходе в Борисполе

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Следователи Государственного бюро расследований задержали сотрудницу одного из управлений прокуратуры Киева, которая 13 октября на своем Mersedes сбила ребенка на пешеходном переходе в Борисполе.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении и избрании предупредительной меры.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора, сообщили в пресс-службе ГБР.

Также здесь отмечают, что на момент совершения ДТП его виновница находилась в отпуске по уходу за ребенком.

Напомним, пострадавшую — 11-летнюю девочку — госпитализировали в бориспольскую больницу. По предварительной информации, она получила травмы средней степени тяжести, угроз жизни ребенка нет.

222 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

"Убийцы авианосцев". Военный эксперт о стрельбах в Баренцевом море
"Убийцы авианосцев". Военный эксперт о стрельбах в Баренцевом море
В Украине продлили карантин до конца года, ограничения усилили
В Украине продлили карантин до конца года, ограничения усилили
Лавров поздравил главу продовольственной программы ООН с премией мира
Лавров поздравил главу продовольственной программы ООН с премией мира
С начала года в Москве введено в эксплуатацию 24 школы и детских сада
С начала года в Москве введено в эксплуатацию 24 школы и детских сада
В Приморский край по программе «Земский учитель» приехали 27 педагогов
В Приморский край по программе «Земский учитель» приехали 27 педагогов
В школах России пройдёт акция «День ИТ-знаний – 2020»
В школах России пройдёт акция «День ИТ-знаний – 2020»
Норвегия обвинила РФ в "серьезной" кибератаке на парламент королевства
Норвегия обвинила РФ в "серьезной" кибератаке на парламент королевства
У Намджуна из BTS случился нервный срыв после скандала в Китае
У Намджуна из BTS случился нервный срыв после скандала в Китае
Cестра Лисы может стать 5-ой солисткой Blackpink
Cестра Лисы может стать 5-ой солисткой Blackpink
Британский журналист обвинил американских военных в многолетнем уничтожении экосистемы Тихого океана
Британский журналист обвинил американских военных в многолетнем
Лавров призвал перестать ориентироваться на Евросоюз
Лавров призвал перестать ориентироваться на Евросоюз
Лунный день сегодня 13 октября 2020 года
Лунный день сегодня 13 октября 2020 года

Топ на сегодня

Глава МИД ФРГ: Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией
Глава МИД ФРГ: Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией
Роскомнадзор блокирует пророссийские ресурсы Украины «за терроризм»
Роскомнадзор блокирует пророссийские ресурсы Украины «за терроризм»
Беглый молдавский олигарх останется без зарубежных активов
Беглый молдавский олигарх останется без зарубежных активов
В Керале решили открыть все туристические объекты, кроме пляжей
В Керале решили открыть все туристические объекты, кроме пляжей
Кадыров: Обстановка в Чечне спокойная
Кадыров: Обстановка в Чечне спокойная

Еще по теме

Объявлено о подозрении водителю Хаммера, который сбил ребенка в Киеве
Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Подмосковье
В Борисполе легковушка сбила мужчину на пешеходном переходе: момент попал на видео (18+)
Важный чиновник из ГБР лишился служебного автомобиля из-за угонщиков, — СМИ