ГД приняла в I чтении проект о новом порядке формирования правительства

Влада Некрасова

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении проект федерального конституционного закона о правительстве, где прописывается новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в конституцию.

Автором инициативы стал президент РФ Владимир Путин.

Согласно проекту, исполнительную власть осуществляют правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента (согласно действующей редакции закона исполнительную власть осуществляет правительство).

Госдумой (ранее требовалось "согласие" палаты). Если депутаты трижды отклонят предложенного главой государства кандидата, президент сможет назначить его сам.