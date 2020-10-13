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"Гладиатор уже не тот": располневший Рассел Кроу пытается прийти в форму

"Гладиатор уже не тот": располневший Рассел Кроу пытается прийти в форму
. Сильно располневшего Рассела Кроу недавно заметили папарацци на тренировке по теннису в Сиднее, сообщает Daily Mail.

Актер сидел на скамейке, одетый в майку и черные спортивные шорты, а длинные седые волосы он завязал в тугой хвост.


Сейчас в Кроу сложно узнать накаченного и ловкого полководца Максимуса из фильма Ридли Скотта "Гладиатор" (2000 год). Тем не менее, в Daily Mail уточняют, что лауреат премии "Оскар" делает все возможное, чтобы снова прийти в форму (недавно актеру пришлось набрать вес, ради роли психопата в триллере "Неистовый" (2020 год). – Прим. ред.).


В издании подчеркивают, Расселу Кроу не привыкать менять свою фигуру ради роли. В 2018-м году он специально потолстел на несколько килограммов, чтобы максимально точно изобразить 77-летнего бывшего председателя и генерального директора Fox News Роджера Айлза в сериале "Самый громкий голос" (2019 год).

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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