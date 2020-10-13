Глава ФАДН — Путину: У 87% россиян нет вражды к другим национальностям
В России ситуация в межнациональной, межконфессиональной сфере стабильная и благоприятная, большинство граждан страны не испытывают раздражения или вражды к представителям других национальностей. Об этом сегодня, 13 октября, доложил президенту РФ Владимиру Путину руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.
«Согласно нашему показателю 96 процентов населения нашей страны за прошедший год не имели проблем в связи со своей национальностью в быту, на работе, в транспорте, на улице. 87 процентов не испытывают раздражения или вражды к представителям других национальностей», — подчеркнул он.
По словам главы ФАДН, ещё один очень важный показатель — «это российская гражданская идентичность, то есть осознанное чувство принадлежности к России, к её народу, сопричастности тем процессам и ответственность за те процессы, которые идут в стране».
Баринов обратил также внимание на то, что произошли большие изменения в общественном сознании людей и преодолены многие негативные стереотипы в этноконфессиональной сфере.