Глава ФАДН — Путину: У 87% россиян нет вражды к другим национальностям

Влада Некрасова

В России ситуация в межнациональной, межконфессиональной сфере стабильная и благоприятная, большинство граждан страны не испытывают раздражения или вражды к представителям других национальностей. Об этом сегодня, 13 октября, доложил президенту РФ Владимиру Путину руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

«На сегодняшний момент я могу доложить, что ситуация в межнациональной, межконфессиональной сфере стабильная и благоприятная», — отметил Баринов.

«Согласно нашему показателю 96 процентов населения нашей страны за прошедший год не имели проблем в связи со своей национальностью в быту, на работе, в транспорте, на улице. 87 процентов не испытывают раздражения или вражды к представителям других национальностей», — подчеркнул он.

По словам главы ФАДН, ещё один очень важный показатель — «это российская гражданская идентичность, то есть осознанное чувство принадлежности к России, к её народу, сопричастности тем процессам и ответственность за те процессы, которые идут в стране».

«Этот показатель сейчас находится на уровне 91 процента, и это самый высокий показатель за всю историю его исследований», — добавил он.

Баринов обратил также внимание на то, что произошли большие изменения в общественном сознании людей и преодолены многие негативные стереотипы в этноконфессиональной сфере.

«Нынешняя редакция стратегии государственной национальной политики отвечает веяниям современного дня и отвечает всем рискам и возможным угрозам в этой сфере», — заключил он.