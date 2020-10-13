Глава МИД ФРГ: Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией
Сегодня, 04:20 Лидия Мартынова
Берлин заинтересован в хороших или «хотя бы разумных» отношениях с Москвой, несмотря на инцидент с Алексеем Навальным, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Так он оценил заявления политиков и экспертов, что случай с Навальным может заморозить двусторонние отношения.
«Как бы то ни было, случившееся с Алексеем Навальным не меняет географии и поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией. Мы — страна, живущая торговлей и научным обменом. Уже только по одной этой причине мы хотим поддерживать добрые взаимоотношения со всеми нашими соседями, основанные на четких правилах и взаимном уважении», — отметил Маас.
Ранее Франция и ФРГ заявили о совместной разработке предложений по санкциям против лиц, связанных с инцидентом с Алексеем Навальным.
По материалам: eadaily.com