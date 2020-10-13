Глава МИД ФРГ: Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией

Лидия Мартынова

Берлин заинтересован в хороших или «хотя бы разумных» отношениях с Москвой, несмотря на инцидент с Алексеем Навальным, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Так он оценил заявления политиков и экспертов, что случай с Навальным может заморозить двусторонние отношения.

«Как бы то ни было, случившееся с Алексеем Навальным не меняет географии и поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией. Мы — страна, живущая торговлей и научным обменом. Уже только по одной этой причине мы хотим поддерживать добрые взаимоотношения со всеми нашими соседями, основанные на четких правилах и взаимном уважении», — отметил Маас.

Ранее Франция и ФРГ заявили о совместной разработке предложений по санкциям против лиц, связанных с инцидентом с Алексеем Навальным.