Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Глава МИД ФРГ заявил, что Москва не принимает факты по делу Навального

Глава МИД ФРГ заявил, что Москва не принимает факты по делу Навального

Глава МИД ФРГ заявил, что Москва не принимает факты по делу Навального
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Россия до сих пор не объяснила произошедшее с российским блогером Алексеем Навальным, Москва просто не принимает факты по этому инциденту.

Министр отметил, что пять лабораторий "независимо друг от друга" подтвердили применение против Навального химического оружия, что подкрепляет требование Берлина к Москве прояснить произошедшее. "До сих пор этого не произошло, факты просто не принимаются к сведению", - заявил Маас в интервью РИА Новости.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Поздравим Чимина с днем рождения! Самые крутые твиты!
Поздравим Чимина с днем рождения! Самые крутые твиты!
Топ-3 самых сумасшедших подарка от АРМИ на день рождения Чимина
Топ-3 самых сумасшедших подарка от АРМИ на день рождения Чимина
Попова: в приостановке работы предприятий из-за коронавируса нет смысла
Попова: в приостановке работы предприятий из-за коронавируса нет
Ретроградный Меркурий с 14 октября по 3 ноября: влияние на Знаки Зодиака
Ретроградный Меркурий с 14 октября по 3 ноября: влияние на Знаки
В ЛНР оценили нежелание Киева пересмотреть постановление о выборах
В ЛНР оценили нежелание Киева пересмотреть постановление о выборах
Эрдоган стал «раздражителем» для США, Алиев рискует пожать бурю — мнение
Эрдоган стал «раздражителем» для США, Алиев рискует пожать бурю —
Вместо одной африканской водяной крысы теперь стало четыре
Вместо одной африканской водяной крысы теперь стало четыре
Глава МИД ФРГ заявил, что Москва не принимает факты по делу Навального
Глава МИД ФРГ заявил, что Москва не принимает факты по делу Навального
Johnson & Johnson приостановила испытание вакцины из-за необъяснимой болезни участника
Johnson & Johnson приостановила испытание вакцины из-за
В России 23% населения получили прививки от гриппа
В России 23% населения получили прививки от гриппа
Подвинься, iPhone! Какие гаджеты покажет Apple на сегодняшней презентации
Подвинься, iPhone! Какие гаджеты покажет Apple на сегодняшней
Подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом нашли мертвым
Подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом нашли мертвым

Топ на сегодня

Роскомнадзор блокирует пророссийские ресурсы Украины «за терроризм»
Роскомнадзор блокирует пророссийские ресурсы Украины «за терроризм»
В Кремле назвали факторы, позволяющие не вводить локдаун из-за COVID-19
В Кремле назвали факторы, позволяющие не вводить локдаун из-за
Скандал! После речи Намджуна FILA и Samsung удалили посты и продукцию, связанную с BTS
Скандал! После речи Намджуна FILA и Samsung удалили посты и
Кремль назвал условие поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину
Кремль назвал условие поставки российской вакцины от COVID-19 на
Депутат Лысаков прокомментировал намерения ЕР снять с него полномочия
Депутат Лысаков прокомментировал намерения ЕР снять с него полномочия

Еще по теме

Маас раскрыл планы по отношениям с Россией после инцидента с Навальным
Санкции против России из-за «отравления Навального» неизбежны — Маас
Глава МИД Германии прокомментировал расширение мандата ОЗХО
Германия считает недостаточным брифинг Минобороны РФ о ракете 9М729