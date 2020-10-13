Глава МИД ФРГ заявил, что Москва не принимает факты по делу Навального

Лидия Мартынова

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Россия до сих пор не объяснила произошедшее с российским блогером Алексеем Навальным, Москва просто не принимает факты по этому инциденту.

Министр отметил, что пять лабораторий "независимо друг от друга" подтвердили применение против Навального химического оружия, что подкрепляет требование Берлина к Москве прояснить произошедшее. "До сих пор этого не произошло, факты просто не принимаются к сведению", - заявил Маас в интервью РИА Новости.