Горнолыжные курорты Франции готовятся к сезону с учетом пандемийных реалий

Влада Некрасова

Французские горнолыжные курорты активно готовятся к сезону и ждут туристов. О том, каким будет этот сезон, какие ограничения ждут туристов на курортах, а также о новинках и планах на зимний сезон 2020/21 гг. рассказали представители французских горнолыжных курортов.

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ ФРАНЦИИ В СЕЗОНЕ 2020/21 ГГ.

Несмотря на действие в мире противокоронавирусных мер и закрытые границы между многими странами, во Франции идет активная подготовка к горнолыжному сезону. Как сообщили в ходе онлайн-презентации представители альпийских курортов этой страны, в этом году отдых будет максимально приближен к привычному.

Напомним, что российские туристы пока не могут посещать ЕС, включая территорию Франции. Въезд в страну сейчас доступен только определенным категориям россиян.

Тем не менее, во Франции надеются, что к зимнему сезону ситуация может поменяться, и российские туристы смогут посещать горнолыжные курорты французских Альп. К слову, как рассказали представители курортов, российские туроператоры также выражают готовность включиться в продажу и продвижение туров на горнолыжные курорты сразу же, как только это станет возможным.

Цены на французских курортах (в евровом эквиваленте) сохранились на уровне прошлого года. Некоторые курорты применяют динамическую ценовую политику и дают скидки на размещение или ски-пассы.

Цены на французских курортах (в евровом эквиваленте) сохранились на уровне прошлого года. Серьезных ограничений по количеству катающихся не планируется.

Серьезных ограничений по количеству катающихся не планируется. Горные лыжи – активный вид спорта, предполагающий занятие на открытом воздухе в специальной форме, которая создает дополнительные барьеры (маски, перчатки, очки).

«Подъемники во Франции – общественный транспорт. Сегодня во Франции нет ограничений по количеству людей, перевозимых в транспорте, поэтому у нас не будет уменьшено количество мест на кресельных подъемниках и в гондолах, а также количество человек, которые пользуются подъемниками, не будет ограничены. Главное – маска в очереди и во время подъема», – рассказала представитель курорта Мерибель Наталья Дублон.

В помещении маска обязательна для всех людей старше 11 лет.

SPA, термы, рестораны на курортах будут работать и принимать гостей. На некоторых курортах могут быть новые правила посещения терм.

«В термальном центре с лета действуют новые правила: предварительное бронирование для ограничения количества посетителей одновременно в центре для соблюдения безопасной дистанции. Ношение маски обязательно в кабинах, бутике, во время некоторых СПА процедур. Маска должна быть медицинской или из ткани в соответствии с нормами», – сообщил представитель курорта Серр Шевалье.

Ограничений на apres-ski на курортах пока нет. С поправкой на санитарно-гигиеническую безопасность этой зимой на курортах пройдут и все запланированные фестивали. К слову, здесь меры безопасности соблюдать будет несложно – большинство мероприятий проходит на улице, поэтому соблюдать дистанцию будет несложно.

ЗАЩИТА ОТ КОРОНАВИРУСА

На всех курортах действуют правила санитарно-гигиенической безопасности. Одно из основных – ношение маски в общественных местах. Это правило соблюдается строго. Штраф за отсутствие маски – от 135 евро и более (за повторные нарушения).

При перемещении на общественном транспорте ношение масок обязательно на остановках и в автобусах. Маску также придется надевать в очереди на подъемник и на подъемниках. Проводится ежедневная дезинфекция всех поверхностей.

Штраф за отсутствие маски – от 135 евро и более (за повторные нарушения).

В пунктах аренды оборудования обязательно ношение масок, установлены дозаторы с санитайзером. Всё оборудование также дезинфицируется.

В горнолыжных школах также носить маску обязательно. Надевать ее должны инструктор и дети старше 11 лет во время брифинга, в общих зонах в помещении.

В объектах размещения обязательно ношение маски в общих залах. В ресторанах обслуживание ведется только за столом. Предусмотрено обязательное ношение маски во время перемещения по ресторану.

НОВИНКИ ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ ФРАНЦИИ

Несмотря на все еще существующую неопределенность относительно того, каким будет этот сезон, французские альпийские курорты подготовились к ним в обычном режиме. Большинство курортов к предстоящему сезону подготовили новинки. Это обновленные отели, новые подъемники и инфраструктура, даже новые трассы.

В регионе Овернь-Рона-Альпы к новому сезону провели крупные реновации на всех курортах. Так, в Сен-Жерве планируется создание горнолыжного спуска для начинающих и запуск новых подъемников; в Ле Дёз Альп – обустройство второго выхода к леднику на высоте 3200 метров благодаря 8-местному панорамному гондольному подъемнику Пьера Гросса; в Мерибель – обустройство горнолыжных склонов и строительство пешеходного моста Раффор.

Самых продвинутых спортсменов этой зимой ждет открытие горнолыжного спуска в рамках Чемпионата мира по горным лыжам, который пройдет в 2023 году в Куршевеле. Курорт также предлагает новый курс занятий по фрирайду для детей и молодежи, а также специальную зону катания Free ride lab для тех, кто хотел бы научиться искусству фрирайда в полной безопасности.

В регионе Овернь-Рона-Альпы в зимнем сезоне 2020/21 запланировано более 10 международных музыкальных фестивалей.

В регионе запланировано более 10 международных музыкальных фестивалей. Tomorrowland Winter (20-27 марта 2021 года, Альп д’Юэз), Rock the Pistes на курортах Порт-дю-Солей (Авориаз, Морзин, март 2021 года), Джаз в Межеве (март 2021 года), Джазовый фестиваль в Валь Торансе от Джазового фестиваля Вены (апрель 2021 года), Live in Tignes от les Francofolies (апрель 2021 года) и многое другое.

Стремясь подготовиться к возможным непредвиденным обстоятельствам, Ле Менюир запускает целый ряд мероприятий, направленных на то, чтобы вселить в отдыхающих спокойствие и уверенность:

Возмещение стоимости проживания почти всеми объектами размещения в случае закрытия курорта, в противном случае – перенос отмененного бронирования на другие даты.Возмещение стоимости снаряжения, ски-пассов и уроков катания на лыжахСоздание специального местного подразделения по вопросам, связанным с COVID-19 (в подразделение будут входить представители медицинского персонала, офиса по туризму и медицинские консультанты с целью решения вопросов, связанных с обеспечением масками и другими санитарными средствами, а также с целью запуска информационной горячей линии).

В регионе Шамони-Монблан (19 декабря 2020 – 18 апреля (2 мая) 2021) открылся новый отель Plan B 3*. Он находится в двух шагах от подъемника Aiguille du Midi.

В центре Шамони появилось новое модное кафе Le Mess. Здесь предлагают блюда от молодого шефа Матиса Фийона.

Фишка сезона: Click & Collect – с декабря запускается онлайн-заказ еды из снек-бара Tendance Foehn. Онлайн можно заказать, оплатить и забрать заказ в выбранное время.

Что касается крупных мероприятий, то 30-31 января 2021 г. здесь пройдет Кубок Мира по горным лыжам Kandahar.

В регионе Сен-Жерве-Монблан (сезон проходит 19 декабря 2020 – 11 апреля 2021) появилась новая зона катания в Эвазион Монблан.

В регионе Сен-Жерве-Монблан (сезон проходит 19 декабря 2020 – 11 апреля 2021) появилась новая зона катания в Эвазион Монблан. Зона предназначена для новичков и откроется на горе Арбуа на высоте 1840 метров с двумя новыми подъемниками, в том числе с кресельным, рассчитанным на шесть мест. Новая зона катания полностью вписывается в стратегию Family plus в отношении комфорта семей с детьми.

Изменения коснулись и номерного фонда, на станции открывается новый 4* отель: Mont Blanc & Spa by Sowell. Sowell – это новый бренд группы Soleil Vacances. В формулу All Inclusive входит крытый бассейн, доступ в SPA-зону, мини-клуб и уникальный вид на окружающие вершины.

Фишкой сезона станет «Астрономическая ночь». Понаблюдать за звездами можно будет в обсерватории Мон д’Арбуа на высоте 1800 м.

16.01–17.01.2021 пройдет White Weekend – гостям будут предложены бесплатные развлечения (слалом, SPA, снегоступы, биатлон, йога...)

3 марта 2021 г. состоится Большой спуск с факелами.

В регионе Авориаз (11 декабря 2020 – 25 апреля 2021) создали единственную во Франции Природную обсерваторию, которая занимается анализом биоразнообразия окружающей среды и ее состояния – Labo du Vivant. Например, устанавливаются защитные барьеры для охраны тетеревов, модифицируются кабели подъемников, чтобы сделать их безопасными для птиц.

Еще одна новинка – Chalet Aspen. Это 5 премиум апартаментов с бассейном, джакузи, спортивным залом, консьерж-сервисом.

Фишка зимнего сезона в регионе Авориаз - это Stash & Lil’Stash – 2 сноупарка для взрослых и детей, декорированные в стиле зачарованного леса.

Фишка сезона: Stash & Lil’Stash – 2 сноупарка для взрослых и детей, декорированные в стиле зачарованного леса.

В регионе также запланирован ряд мероприятий. 14-20 марта 2021 состоится Rock The Pistes – музыкальный фестиваль с международными исполнителями. 31 января – 1 февраля 2021 – Volcom Spot to Spot – фестиваль сноубординга. Мероприятие открыто для всех любителей этого вида спорта.

В Ле-Менюир - Сен-Мартен (5 декабря 2020 – 23 апреля 2021) появилась новая резиденция Chalet Lodge Pure Valley из 5 апартаментов для 8-16 человек.

Кроме того, гостей готов встречать Le Roc Seven – младший брат отелей Farenheit Seven в Куршевеле и Валь Торансе. Концепт такой же: ретродизайн, итальянский ресторан, снек-бар и диджей-бар.

Фишкой курорта станет Friendly Natural Park – ски-парк, который был создан совместно с Национальным парком Вануаз. Это новая развлекательная зона для детей, где они могут практиковаться в катании на специально созданных площадках, туннелях. Помимо этого, здесь их познакомят с горной флорой и фауной. Все инсталляции в этой зоне были созданы из переработанного дерева.

Весной, 12-18 апреля 2021 г., на курорте пройдет La Yogiski.

На курорте Мерибель (5 декабря 2020 – 23 апреля 2021) открылась новая резиденция класса люкс Antares – 12 апартаментов, ski in/ski out в зоне Бельведер. Здесь же есть СПА (800 м2), зона отдыха, бар.

Еще одна новинка - резиденция Village de l’Orée – 25 апартаментов, ресторан Le Bistrot de l’Orée и услуги консьержа Mountain Majord’Home.

В Брид-Ле-Бен появился Alticimes: новый шале на 6 человек с видом на Национальный парк Вануаз.

Brideski Gourmet – новая гастрономическая карточка. За 55 евро вы можете пообедать в одном из гастрономических ресторанов Трех Долин, например, Le 80 в Мерибель

Фишка сезона: Brideski Gourmet – новая гастрономическая карточка. За 55 евро вы можете пообедать в одном из гастрономических ресторанов Трех Долин, например, Le 80 в Мерибель. Что касается мероприятий, 30 января – 6 февраля 2021 г. здесь пройдет Диетическая неделя – в программе стрейчинг и йога, а также специальное диетической меню от шеф-поваров лучших ресторанов Брида.

На курорте Валь Д’Изер (28 ноября 2020 – 2 мая 2021) гостей ждет новый HOTEL LE K2 CHOGORI 5*. Пятизвездочный отель и СПА открывается в декабре. Это еще одна жемчужина отелей K2. Стоит он в самом центре деревни, благодаря чему из окон отеля можно охватить взглядом всю деревню, трассы Bellevarde и долину Форне.

CHALET HOTEL 4* LE MONT-BLANC - еще один отель, который откроется к католическому рождеству. Традиционный альпийский шале с деталями современного дизайна.

Фишка сезона курорта Валь Д’Изер - Folie Douce Family Party – ужин-шоу каждый вторник на рождественские праздники и каждый четверг в феврале и апреле.

Мероприятия: 18–21 января и 8–11 марта здесь проходит Classicaval (28-й фестиваль классической музыки в барочной церкви Сен-Бернар-де Ментон).

Гостей Серр Шевалье (12 декабря 2020 – 18 апреля 2021) в этом сезоне ждет новый гигантский зиплайн 1100 м в длину, 300 м перепад высот. Спуск со скоростью 70 -110 км/ч за 1 минуту 15 секунд.

Мероприятия: 16–17 января – Трофей Андрос; 20–30 января – Джазовый фестиваль Altitude Jazz Festival; 3–4 апреля – Эногастрономическая ярмарка.