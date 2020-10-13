Госдума приняла в первом чтении законопроект о новых полномочиях Конституционного суда

Анастасия Иванова

Тема: Пленарное заседание Госдумы 13 октября 2020 года

Конституционный суд предлагается наделить полномочиями предварительного нормоконтроля. Кроме того, Конституционный суд (КС РФ) сможет разрешать вопрос о возможности исполнения решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации. Такие нормы содержит президентский законопроект, принятый депутатами в первом чтении.

Внесённая главой государства инициатива приводит в соответствие с новыми положениями Конституции порядок формирования и полномочия Конституционного суда. Документ уточняет численный состав Конституционного суда РФ, который будет состоять из 11 судей, включая председателя и его заместителя. При этом предусматривается, что КС РФ правомочен осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее 8 судей, а принимать решения в заседаниях — при участии в заседании не менее шести судей. Документ также закрепляет требования для судей о постоянном проживании на территории нашей страны, отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство, а также о запрете открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ.

Согласно документу, изменяется и порядок прекращения полномочий судей Конституционного суда РФ, включая председателя и его заместителя. Таким правом наделяется Совет Федерации по представлению президента в случае совершения судьёй поступка, порочащего честь и достоинство, и в иных случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьёй своих полномочий.

Законопроектом также закрепляются новые полномочия Конституционного суда. После вступления закона в силу Конституционный суд сможет по запросу президента проверять конституционность законопроектов и принятых законов до их подписания главой государства, а также региональных законов до их обнародования главой субъекта РФ.

Также Конституционный суд разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов и международных судов. Как следует из документа, с таким и запросом смогут обращаться президент, Правительство, Верховный суд, а также уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. В случае возникновения спора Конституционный суд по запросу Президента РФ, Правительства или Верховного суда разрешает вопрос о возможности исполнения решения иностранного или международного суда, международного арбитража, налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка России. «Если эти решения противоречат положениям Конституции России, а значит — интересам нашей страны, закон позволит защитить наши ценности, наш суверенитет», — отметил значение этой нормы журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, Конституционный суд РФ по жалобам на нарушение прав и свобод будет проверять конституционность законов и иных актов, применённых в конкретном деле — в случае если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты. Правом на обращение в Конституционный суд РФ обладают граждане, юрлица, а также в их интересах — уполномоченный по правам человека и общероссийские организации.

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