Историк Олег Соколов признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко

Вадим Карасев

Сегодня прошло очередное заседание суда по делу бывшего доцента СПбГУ, 64-летнего Олега Соколова. Историк заявил, что именно он виноват в смерти Анастасии Ещенко, с которой состоял в любовных отношениях.

Да, признаю себя виновным и раскаиваюсь в содеянном,

— сказал он.





Ранее Соколов отказывался нести ответственность — в июне ученый на допросе не стал отвечать на вопрос, признает ли он вину в убийстве. Также бывший преподаватель вуза признался, что хранил оружие и боеприпасы у себя дома.

Напомним, в ноябре 2019 года известного историка, исследователя эпохи Наполеона и на тот момент доцента СПбГУ Олега Соколова обнаружили в реке Мойке в неадекватном состоянии. Полиция нашла при нем рюкзак, в котором находились отрубленные женские руки и пистолет. Убитой оказалась 24-летняя аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой они встречались около пяти лет и собирались пожениться. Как сказал Соколов, он пошел на преступление из-за ревности.





Ссора между Ещенко и Соколовым возникла из-за того, что девушка ревновала его к детям и бывшим женам.

Она стала похожа на ведьму. Волосы растрепались. Чтобы успокоить ее, стал снимать на телефон. Она ушла. Меня трясло, я сел за компьютер, хотел прийти в себя. Через 40 минут она ворвалась в комнату с ножом, начала резать шарф со словами, что "ненавидит все, что со мной связано",

— вспоминал историк.

Экспертиза признала его вменяемым и находившимся вне состояния аффекта.