Из-за мер против COVID. Сотрудники общепита в Париже вышли на протесты
По данным французских СМИ, акция протеста началась во вторник утром с участием представителей ресторанного бизнеса и компаний общепита. Протестующие в течение часа блокировали движение на кольцевой дороге Парижа. После их разогнали сотрудники правоохранительных органов.
Накануне власти Парижа объявили о закрытии баров в городе и трех департаментах в столичном регионе Иль-де-Франс: О-де-Сен, Сена-Сен-Дени, Валь-де-Марн. Все эти зоны были отнесены к максимально опасным из-за COVID-19. Рестораны пока остаются открытыми, однако в них вводится новый строгий санитарный протокол.
Франции назвали "малопонятным" решение властей закрыть бары в Париже и нескольких департаментах столичного региона.
Ранее радио Sputnik сообщило, что под Парижем толпа с арматурой атаковала полицию.