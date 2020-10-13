Из-за мер против COVID. Сотрудники общепита в Париже вышли на протесты

Алексей Вольцев

В Париже сотрудники сферы общественного питания вышли на демонстрацию протеста из-за мер, вводимых властями из-за COVID-19, сообщает газета Parisien.

По данным французских СМИ, акция протеста началась во вторник утром с участием представителей ресторанного бизнеса и компаний общепита. Протестующие в течение часа блокировали движение на кольцевой дороге Парижа. После их разогнали сотрудники правоохранительных органов.

Накануне власти Парижа объявили о закрытии баров в городе и трех департаментах в столичном регионе Иль-де-Франс: О-де-Сен, Сена-Сен-Дени, Валь-де-Марн. Все эти зоны были отнесены к максимально опасным из-за COVID-19. Рестораны пока остаются открытыми, однако в них вводится новый строгий санитарный протокол.

Франции назвали "малопонятным" решение властей закрыть бары в Париже и нескольких департаментах столичного региона.