«Я не могу жить без АРМИ»: Тэхён разревелся на онлайн-концерте BTS
В минувшие выходные, 10 и 11 октября BTS провели долгожданный онлайн-концерт «BTS MAP OF THE SOUL ON:E». Можно с уверенностью сказать, что образ и выступление Ви (V) в этот раз стало хайлайтом всего шоу: парень буквально сразил АРМИ наповал своей харизмой и неповторимой мимикой.
В «Black Swan» Тэхён в полной мере продемонстрировал поклонникам свою элегантность, а в «Zero O ‘Clock» очаровывал слушателей медовым голосом. Но, конечно, абсолютное большинство АРМИ не могли дождаться, когда айдол наконец-то доберется до своего легендарного сольного трека «Inner Child» – и его появление на сцене было великолепно.
Прежде чем завершить первый день долгожданного онлайн-концерта, Ви решил поделиться с поклонниками своими мыслями о том, как на него повлияла эпидемия COVID-19. Музыкант сказал, что, как и всем остальным людям на планете, ему «трудно понять, что же на самом деле происходит».
По словам Ви, это выступление, которое они устроили, чтобы «провести время с АРМИ, вместе веселиться, петь и танцевать», все равно было не таким радостным, как их классические оффлайн-шоу:
«Я просто не чувствую того же»,– с горечью признался Тэхён.
Как и многие из нас, честно сказал Ви, он уже давным-давно задается вопросом: «Когда это все закончится?!».
«АРМИ здесь нет… Но при этом вы прямо тут, с нами. Я чувствую ваше присутствие. Я наблюдаю за вами через экран и будто даже слышу ваши голоса и ощущаю ваше волнение. Это кажется таким реальным»,– чуть приободрился Ви, стараясь на терять надежду.
На второй день, после выступления Ви снова не удержался от теплых слов в адрес любимых поклонников:
«Я не могу жить без настоящих АРМИ. Давайте сделаем что-нибудь, чтобы мы снова могли быть вместе. Я так хочу видеть вас»,– говорил айдол и уже не мог сдержать слез.
Слова, сказанные Тэхёном, заставили разрыдаться АРМИ, которые сидели у мониторов. И, конечно, каждому из тех, кто купил билет на онлайн-шоу, не терпится поскорее увидеть своих кумиров вживую.