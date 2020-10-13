«Я не могу жить без АРМИ»: Тэхён разревелся на онлайн-концерте BTS

Алексей Вольцев

В минувшие выходные, 10 и 11 октября BTS провели долгожданный онлайн-концерт «BTS MAP OF THE SOUL ON:E». Можно с уверенностью сказать, что образ и выступление Ви (V) в этот раз стало хайлайтом всего шоу: парень буквально сразил АРМИ наповал своей харизмой и неповторимой мимикой.

В «Black Swan» Тэхён в полной мере продемонстрировал поклонникам свою элегантность, а в «Zero O ‘Clock» очаровывал слушателей медовым голосом. Но, конечно, абсолютное большинство АРМИ не могли дождаться, когда айдол наконец-то доберется до своего легендарного сольного трека «Inner Child» – и его появление на сцене было великолепно.

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Прежде чем завершить первый день долгожданного онлайн-концерта, Ви решил поделиться с поклонниками своими мыслями о том, как на него повлияла эпидемия COVID-19. Музыкант сказал, что, как и всем остальным людям на планете, ему «трудно понять, что же на самом деле происходит».

По словам Ви, это выступление, которое они устроили, чтобы «провести время с АРМИ, вместе веселиться, петь и танцевать», все равно было не таким радостным, как их классические оффлайн-шоу:

«Я просто не чувствую того же»,

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– с горечью признался Тэхён.

Как и многие из нас, честно сказал Ви, он уже давным-давно задается вопросом: «Когда это все закончится?!».

«АРМИ здесь нет… Но при этом вы прямо тут, с нами. Я чувствую ваше присутствие. Я наблюдаю за вами через экран и будто даже слышу ваши голоса и ощущаю ваше волнение. Это кажется таким реальным»,

– чуть приободрился Ви, стараясь на терять надежду.

На второй день, после выступления Ви снова не удержался от теплых слов в адрес любимых поклонников:

«Я не могу жить без настоящих АРМИ. Давайте сделаем что-нибудь, чтобы мы снова могли быть вместе. Я так хочу видеть вас»,

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– говорил айдол и уже не мог сдержать слез.

Слова, сказанные Тэхёном, заставили разрыдаться АРМИ, которые сидели у мониторов. И, конечно, каждому из тех, кто купил билет на онлайн-шоу, не терпится поскорее увидеть своих кумиров вживую.

[media=https://twitter.com/HeldaUlly/status/1314908151016169474?ref_src=twsrc%5Etfw]

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