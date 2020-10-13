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Эколог: Украина на пороге катастрофы

Эколог: Украина на пороге катастрофы

По мнению специалистов, политики продолжают транжирить водные ресурсы и спекулировать на теме экологии вместо того, чтобы решать проблему.

«Мы стоим на грани экологической катастрофы. Украина катастрофически теряет воду. Мало того, что Украина — одна из наименее обеспеченных стран в Европе, так мы еще и очень хищнически относимся к этому ресурсу», — цитирует «112 Украина» президента Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмилу Цыганок.

При заигрывании с экологическими вопросами, считают эксперты, может нарушиться баланс. В итоге под ударом окажется и экономика.

Однако, по словам политолога Кирилла Сазонова, хоть Украина и хочет в Европу, она не должна передавать «власть» в руки условной Греты Тунберг.

Еще в прошлом году специалисты предупреждали, что через 25 лет Украина может столкнуться с экологической катастрофой, которая вынудит страну импортировать питьевую воду. По словам ученых, Днепр может обмелеть до критических показателей, а на севере Украины вместо лесов останутся степи.

За последние годы без собственных источников воды остались уже более 800 украинских поселков.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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