Эрдоган стал «раздражителем» для США, Алиев рискует пожать бурю — мнение

Лидия Мартынова

Возобновление вооружённого конфликта между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха ставит Соединённые Штаты и Турцию на противоположные стороны спора, но не так, как может показаться большинству наблюдателей. Об этом сегодня, 13 октября, на турецком информационно-аналитическом портале Ahval пишет американский политический обозреватель Эдвард Стаффорд. По его мнению, дело не в том, что Турция при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане поддерживает одно государство в карабахском конфликте, а США при президенте Дональде Трампе — другое, а в том, что Эрдоган поддерживает заявленные цели одной стороны, а Трамп выступил за многостороннее урегулирование конфликта путём переговоров.

Несмотря на призывы влиятельного армянского лобби в Соединённых Штатах, Белый дом избегает выбора армянской стороны и вместо этого присоединился к России и Франции, двум другим сопредседателям Минской группы ОБСЕ, занимающейся карабахским урегулированием, которые склоняют стороны конфликта к переговорам, отмечает автор. С учётом того, что сторонники переговоров из США, России и Франции имеют исторические связи с Арменией, а также присутствие многих граждан армянской диаспоры в пределах их границ и вовлечённых в их внутреннюю политику, неудивительно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев решил встряхнуть ситуацию в Карабахе, хотя он рискует пожать бурю, посеяв семена насилия, продолжает Стаффорд.

Президент Эрдоган увидел возможность противостоять предполагаемому или реальному крену Москвы в сторону Еревана, поддержав заявления Алиева и, как сообщается, снабдив его оружием, в частности беспилотниками, и боевиками, привлечёнными из Сирии и других стран. Эрдоган также видит шанс уменьшить влияние России в Азербайджане, возможно, одновременно снизив зависимость Турции от российской нефти. Наличие нескольких вариантов импорта нефти было бы выгодно Анкаре.

Поддержка Эрдоганом Азербайджана также хорошо вписывается в его представление о себе, как о главном голосе всех мусульман, «страдающих от рук немусульман». Турецкий президент любит изображать себя перед своими сторонниками в качестве политического лидера исламского мира, выступающего против «исламофобии» Запада. Хотя христианство зародилось на Ближнем Востоке, как и ислам, Эрдоган показал, что он считает христианство в целом и многие преимущественно христианские народы региона в частности «выражением западного империализма», что мало чем отличается от его отношения к Израилю, пишет Стаффорд.

Поддержка президентом Турции усилий Алиева также хорошо сочетается с попытками Эрдогана представить Анкару как старшего брата — покровителя для всех других тюркских народов. По иронии судьбы, большая часть предыдущей работы по налаживанию связей между тюркоязычными народами была результатом партнёрства бывшего министра иностранных дел Турции Ахмета Давутоглу, ныне ушедшего в глубокую оппозицию к Эрдогану, с образовательным и культурным потенциалом движения Hizmet («Служение») исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Однако уже несколько лет, как и тот, и другой, особенно Гюлен, рассматриваются Эрдоганом в качестве врагов. Хотя такое партнёрство было окончательно прекращено после попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года, старания Анкары привить чувство тюркизма в нескольких бывших советских республиках имели определённый успех.

«Москва должна принять это к сведению, хотя, вероятно, уже сделала это», — подчёркивает аналитик.

Для США подход президента Эрдогана к провоцированию насилия в Нагорном Карабахе является ещё одним раздражителем в продолжающихся и всё более сложных отношениях со своим коллегой — де-юре союзником по НАТО, который де-факто ведёт себя как соперник, если не противник.

«Конечно, несколько резко настроенных против Турции голосов в Вашингтоне уже заявили, что действия Турции в конфликте на Кавказе ещё раз доказывают, что она является противником, и США должны относиться к ней соответственно. К счастью, ни президент Трамп, ни госсекретарь Майк Помпео не отождествляют Турцию и её народ с президентом Эрдоганом», — полагает политобозреватель.

С небольшими рычагами влияния на Кавказе и с мощным армянским лобби в Соединённых Штатах, включая нескольких проармянских конгрессменов, и при отсутствии на Капитолийском холме проазербайджанских конгрессменов, Белый дом может сделать немного больше, чем выступать с призывами к переговорам. в партнёрстве с Кремлем и Елисейским дворцом. Обеспечение режима прекращения огня, если обе стороны отказываются его соблюдать, будет во многом зависеть от позиции России и Турции. А США, и Франция играют второстепенные роли.

«На данный момент представляется, что президент Эрдоган скажет, что он выступает за прекращение огня и переговоры, но продолжит поддерживать Алиева, несмотря на действия последнего. Тем самым он усугубит изоляцию Турции от её союзников по Североатлантическому альянсу, а также продемонстрирует независимость на внешнем фронте своим внутренним сторонникам. И он сделает это, не опасаясь тяжёлых последствий. России нужны рынки для сбыта её нефти и газа, поэтому о прекращении поставок в Турцию, пока она платит, не может быть и речи. Россия не нанесёт первый военный удар по Турции и не позволит сделать это Армении, пока Турция остаётся в НАТО», — заключает Стаффорд.

Как сообщало ИА Newstes, в этом месяце президенты и министры иностранных дел трёх стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — России, Франции и США — отдельными заявлениями призвали стороны вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе к немедленному и безоговорочному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без каких-либо предусловий.

8 октября Владимир Путин обратился с призывом прекратить боевые действия в зоне карабахского конфликта по гуманитарным соображениям. До этого президент России провёл серию телефонных разговоров с главами Армении и Азербайджана. Также в Москву были приглашены главы МИД двух закавказских республик для проведения консультаций 9 октября по вопросам урегулирования в Нагорном Карабахе. В ходе состоявшихся 9 октября в Москве по инициативе российской стороны переговоров с участием глав МИД РФ, Армении и Азербайджана достигнуты договорённости о прекращении огня с полудня 10 октября и начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.