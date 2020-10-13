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Johnson & Johnson приостановила испытание вакцины из-за необъяснимой болезни участника

Johnson & Johnson приостановила испытание вакцины из-за необъяснимой болезни участника

Американская компания Johnson&Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса из-за неизвестной болезни, выявленной у участника испытания. Соответствующее заявление размещено на сайте корпорации.

"Мы временно приостановили дальнейшее предоставление доз во всех клинических испытаниях нашей вакцины-кандидата против COVID-19, включая третью фазу всеобщих испытаний, из-за необъяснимой болезни у участника исследования", - говорится в пресс-релизе.

Состояние заболевшего сейчас оценивает Независимый комитет по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования (DSMB), а также медики.

При этом, согласно данным электронной научной библиотеки medRxiv, вакцина вызвала устойчивый иммунный ответ в ходе первой фазы и первого этапа второй фазы клинических испытаний.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил условия для поставки российской вакцины на Украину.

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По материалам: uposters.ru

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