Кадыров: Обстановка в Чечне спокойная
В настоящее время обстановка в столице Чеченской Республики и во всем регионе в целом стабильная и спокойная. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров по итогам проведения контртеррористической операции в Грозном.
Утром 13 октября в ходе контртеррористической спецоперации в Октябрьском районе Грозного были уничтожены четыре участника незаконных вооруженных формирований. По данным Кадырова, они планировали ряд террористических актов на территории региона. С места боестолкновения изъяты оружие, средства связи, боеприпасы.
Первыми на место прибыли сотрудники ОМОНа Грозненского ЛО МВД России на транспорте. К сожалению, отметил Кадыров, двое сотрудников правоохранительных органов республики погибли от рук «шайтанов». От имени Регионального общественного фонда имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова родственникам погибших будет оказана всемерная помощь, заверил глава Чечни.
Как сообщало ИА Newstes, о данным Национального антитеррористического комитета, на территории Октябрьского района Грозного органами безопасности совместно со спецназом Росгвардии и полицией была обнаружена группа вооруженных бандитов.
В ходе перестрелки четверо бандитов нейтрализованы.
Не удалось избежать потерь среди сил правопорядка, в ходе перестрелки трое сотрудников правоохранительных органов погибли.