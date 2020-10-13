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Кадыров: Обстановка в Чечне спокойная

Кадыров: Обстановка в Чечне спокойная

В настоящее время обстановка в столице Чеченской Республики и во всем регионе в целом стабильная и спокойная. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров по итогам проведения контртеррористической операции в Грозном.

«Ограничительные меры не введены. Передвижение свободное. Все службы работают в штатном режиме. Силовики сработали максимально профессионально, слаженно и тихо», — заявил Кадыров.

Утром 13 октября в ходе контртеррористической спецоперации в Октябрьском районе Грозного были уничтожены четыре участника незаконных вооруженных формирований. По данным Кадырова, они планировали ряд террористических актов на территории региона. С места боестолкновения изъяты оружие, средства связи, боеприпасы.

«В Чеченской Республике давно покончили с террористическими формированиями. Информация же о том, что в регион из-за рубежа прибыли участники НВФ, у правоохранительных органов появилась заблаговременно. Проводились оперативные мероприятия по их поимке. Также помогли в определении местоположения террористов местные жители, которые вовремя сообщили о подозрительных лицах в одном из частных домовладений», — отметил глава республики.

Первыми на место прибыли сотрудники ОМОНа Грозненского ЛО МВД России на транспорте. К сожалению, отметил Кадыров, двое сотрудников правоохранительных органов республики погибли от рук «шайтанов». От имени Регионального общественного фонда имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова родственникам погибших будет оказана всемерная помощь, заверил глава Чечни.

Как сообщало ИА Newstes, о данным Национального антитеррористического комитета, на территории Октябрьского района Грозного органами безопасности совместно со спецназом Росгвардии и полицией была обнаружена группа вооруженных бандитов.

«В целях недопущения совершения террористических актов и обеспечения безопасности граждан начальником Управления ФСБ России по Чеченской Республике было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима. Силами оперативного штаба засевшие в частном доме бандиты были блокированы. На предложение сотрудников правоохранительных органов сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматического оружия», — сообщили в НАК.

В ходе перестрелки четверо бандитов нейтрализованы.

Не удалось избежать потерь среди сил правопорядка, в ходе перестрелки трое сотрудников правоохранительных органов погибли.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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