Как помочь винограду после зимы?

Лидия Мартынова

После зимней спячки все растения по-своему ослаблены. Все они нуждаются в нашей помощи. Но вот виноград нуждается в ней больше всего. Как ни крути, хоть и давно уже виноград выращивается не только в средней полосе, но и там, где намного холоднее, но растение это родом, своими корнями из теплых краев. Поэтому, если хочется получить достойный урожай, то нужно обязательно правильно помочь винограду после того, как он проснулся. А если быть точнее, то еще раньше, до того, как это самое пробуждение началось.

Первым шагом будет снятие зимнего укрытия. Конечно, назвать точное число нельзя, так как климат у всех разный, весна наступает то не одинаково. Поэтому ориентироваться нужно на ночные заморозки. Как только средняя температура, средняя в сутки стала выше 5 градусов, а ночью перестали жать морозы, можно начинать открывать виноград. Делается это постепенно. Начинаем открывать всего лишь сделав небольшую щель в укрытии, через которую внутрь будет поступать уличный воздух. В любом случае иногда процесс открытия винограда растягивается на неделю.Если же у вас тот сорт, который не требует укрытия, то в начале марта, еще до того, как начали появляться почки, можно начинать весеннюю обрезку. Обрезка очень важна, поэтому никогда не махайте на нее рукой.





Следующим этапом в работах, должна стать обработка растения от вредителей. Как вы понимаете, весной проводится профилактическая обработка, которая направлена на то, чтобы защитить виноград если не на весь сезон, то хотя бы до тех пор, пока растение не окрепнет после зимы.Теперь приступаем к подвязке. И эту процедуру пропускать нельзя, так как нужно правильно сформировать побеги, для хорошего урожая.После того как порядок с лозой наведен, растение обработано, подвязано, обрезано, можно приступать и к подкормке. Не будем говорить о всех подкормках за сезон, отметим, что весной для винограда важнее всего азот. Поэтому первые две подкормки именно азотосодержащие. Причем они могут быть как минеральные, так и органические.Ну и для весенних работ заключительным этапом должно стать мульчирование почвы. Мульча поможет оставаться земле мягкой, не пересыхать, а виноград, вернее его корни будут отлично себя чувствовать. Что обязательно скажется на качестве и количестве урожая.

Пробуждайте правильно свои растения, тогда они не будут тратить много времени на восстановление после зимы.