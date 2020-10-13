Какие ограничения из-за COVID-19 возвращаются: актуальная информация по регионам

Влада Некрасова

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, тотальные ограничения по весеннему сценарию руководство страны обещает не вводить. Однако на уровне регионов и отдельных городов ряд ограничительных мер уже возвращаются. Собрали последнюю информацию о том, в каких регионах и какие именно ограничения возобновлены.

В КАКИХ РЕГИОНАХ ВЕРНУЛИ НЕКОТОРЫЕ АНТИКОРОНАВИРУСНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

В России за сутки 12 октября выявили 13 592 случая заражения COVID-19. Это на 42 случая меньше, чем днем ранее, однако суточный прирост второй день превышает отметку 13 тыс. – рекордную за время пандемии. Об этом сообщает штаб по борьбе с коронавирусом.

Власти регионов России один за другим принимают решения вернуться к отдельным ограничительным мерам, как обязательным, так и рекомендованным или ужесточить контроль над существующими ограничениями. На вечер 12 октября такие решения приняли власти более 30 регионов РФ. Это:

МоскваМосковская областьСанкт-ПетербургЛенинградская областьТульская областьВладимирская областьЯрославская областьОрловская областьКурская областьЛипецкая областьНижегородская областьКраснодарский крайРеспублика АдыгеяКрымКарачаево-Черкесская РеспубликаРеспублика Северная ОсетияСтавропольский крайСаратовская областьМурманская областьЧукоткаЯкутияПермский крайСвердловская областьКурганская областьЧелябинская областьАлтайский край и Республика АлтайБурятияИркутская областьСеверная ОсетияТомская областьОмская областьХабаровский крайПриморский крайСахалинская областьРеспублика КомиКалмыкияХанты-Мансийский автономный округ-ЮГРАОГРАНИЧЕНИЯ В БОЛЬШИНСТВЕ РЕГИОНОВ ПОКА НЕ КАСАЮТСЯ ТУРИСТОВ

В основном в указанных регионах сейчас речь идет только об ужесточении контроля соблюдения масочного режима, о самоизоляции жителей старше 65 лет, в некоторых – о переводе сотрудников на удаленную работу.

Напомним, первой на режим удаленной работы части сотрудников городских предприятий и коммерческих организаций перешла Москва, вслед за ней – Санкт-Петербург. Работодателям Ярославской, Самарской, Свердловской, Омской, Иркутской областей также рекомендовано отпустить часть сотрудников на дистанционную работу. В Иркутской области также возобновляется обязательная двухнедельная самоизоляция для людей, вернувшихся с вахты.

В Алтайском крае вечером 12 октября было принято решение увеличить на 1 неделю школьные каникулы – с 23 октября по 8 ноября. Также оперативный штаб обратится к предприятиям с предложением по возможности ввести гибкий график и начинать рабочий день для групп сотрудников в разное время.

Таким образом, ограничения в большинстве регионов пока не касаются туристов, а потому, по словам экспертов, какого-то «коллапса» не предвидится. Одна, по словам наблюдателей, общий негативный информационный фон уже значительно ослабил продажи.

«У нас за последние три дня не более 10 броней. Обычно же объем за указанный период – 50-60 броней. Люди просто опасаются сейчас отправляться на отдых», – рассказал Владимир Лутов, генеральный директор компании «Мастерская путешествий». Другие эксперты также говорят о низких объемах реализованных туров, выделяя отсутствие продаж в глубину.

В КАКИХ РЕГИОНАХ ОГРАНИЧЕНИЯ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНИ КАСАЮТСЯ ТУРИСТОВ

Что касается регионов, ограничения в которых относятся к туристам, то пока их немного.

На Ставрополье введен режим самоизоляции в течение 14 дней для всех граждан, прибывающих в регион. Исключение – туристы, прибывающие на лечение в санатории. Однако, это послабление, по мнению ряда экспертов, все равно будет в определенной степени «нивелировано» негативным инфоповодом.

Въезд в Орловскую область также ограничен с 12 октября. Согласно решению регионального оперативного штаба, в регионе возобновляют работу учетно-заградительные посты. Посты будут круглосуточно работать на федеральных трассах на границе региона. Кроме того, такие посты появятся на железнодорожном вокзале в Мценске и на орловском автовокзале.

Предполагается, что медики будут проверять состояние здоровья приезжих, в первую очередь будут проводить термометрию. С помощью работы таких учетно-заградительных постов в период со 2 апреля по 11 июня удалось выявить порядка 200 человек с повышенной температурой, несколько десятков из них были госпитализированы. По словам туроператоров, Орловщина - регион не массового спроса. Такая мера негативно отразится лишь на самостоятельных туристах.

Определенные ограничения, косвенно влияющие на туризм, вводит и Омская область. Там сократят до минимума все массовые мероприятия, включая проведение культурных, деловых, общественно-политических и спортивных мероприятий численностью до 50 человек.

В Севастополе с 12 октября вводится запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе и туристических, с количеством участников более 50 человек одновременно. Исключение – кинотеатры, театры, концертные площадки при условии пребывания в залах не более 50% зрителей от общей вместимости помещения.

Эксперты, тем не менее, не видят в этих ограничениях угрозу для турпотока, поскольку в ближайшее время более-менне крупных деловых туристических мероприятий в Севастополе не ожидается.

«Думаю, в ближайшую неделю-две регионов, которые возобновят «ковидные» ограничения, будет гораздо больше. Надеемся, что они будет не глобальными и не отразятся на туристах. Нам важно, чтобы ограничения в популярных туристических регионах не были губительны для туризма. Я говорю прежде всего о курортах Краснодарского края, горнолыжных курортах Сочи, Приэльбрусья и др.», – говорит Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин».