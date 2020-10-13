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Каких мужчин выбирают женщины для построения отношений?

Социологи давно исследуют то, как людиустанавливают связь между собой и становятся друзьями или парой. Они выяснилинесколько главных качеств, которые девушки и женщины ищут в мужчинах. Восновном, это все те же качества, которые люди обычно пытаются найти в друзьяхи приятелях. Ничего удивительного – в основе любых близких отношениях лежатсамые простые вещи. Разберемся, что же такое нужно женщине, чтобы житьсчастливо рядом с мужчиной.Поговорим о любви
# Интересное
По материалам: intrigue

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