Каких мужчин выбирают женщины для построения отношений?

Влада Некрасова

Социологи давно исследуют то, как людиустанавливают связь между собой и становятся друзьями или парой. Они выяснилинесколько главных качеств, которые девушки и женщины ищут в мужчинах. Восновном, это все те же качества, которые люди обычно пытаются найти в друзьяхи приятелях. Ничего удивительного – в основе любых близких отношениях лежатсамые простые вещи. Разберемся, что же такое нужно женщине, чтобы житьсчастливо рядом с мужчиной.Поговорим о любви