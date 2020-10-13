Кей Джей Апа и Кейси Котт оказались геями?

Анастасия Иванова

Недавно актеры сериала «Ривердейл» вновь вернулись к съемкам нового сезона, и у нас уже есть первые снимки папарацци со съемочной площадки. Одному из фотографов удалось поймать Кей Джей Апа (KJ Apa) и Кейси Котта (Casey Cott) за страстным поцелуем.

На снимке можно увидеть, что Кей Джей буквально набросился на своего друга с объятиями, но уже через секунду отодвинулся от Кейси и посмотрел прямо в объектив: не исключено, что актер заметил фотографа и просто решил подшутить над ним, подкинув СМИ очередной инфоповод.

С другой стороны, огромное количество поклонников сериала уже давно надеется на то, что парни наконец-то признаются, что между ними есть нечто большее, чем просто дружба. Что если это был «тонкий» намек. Как считаете?

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Каст «Ривердейла» продолжил работу 8 октября: перед этим всем актерам и присутствующим на площадке необходимо было пройти тест на COVID-19. Все медицинские процедуры и получение результатов заняли около недели.

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