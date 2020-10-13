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Кей Джей Апа и Кейси Котт оказались геями?

Кей Джей Апа и Кейси Котт оказались геями?

Недавно актеры сериала «Ривердейл» вновь вернулись к съемкам нового сезона, и у нас уже есть первые снимки папарацци со съемочной площадки. Одному из фотографов удалось поймать Кей Джей Апа (KJ Apa) и Кейси Котта (Casey Cott) за страстным поцелуем.


На снимке можно увидеть, что Кей Джей буквально набросился на своего друга с объятиями, но уже через секунду отодвинулся от Кейси и посмотрел прямо в объектив: не исключено, что актер заметил фотографа и просто решил подшутить над ним, подкинув СМИ очередной инфоповод.


С другой стороны, огромное количество поклонников сериала уже давно надеется на то, что парни наконец-то признаются, что между ними есть нечто большее, чем просто дружба. Что если это был «тонкий» намек. Как считаете?

[media=https://twitter.com/justjaredjr/status/1314739783306895360?ref_src=twsrc%5Etfw]

Каст «Ривердейла» продолжил работу 8 октября: перед этим всем актерам и присутствующим на площадке необходимо было пройти тест на COVID-19. Все медицинские процедуры и получение результатов заняли около недели.

[media=https://twitter.com/CamiMadsUpdates/status/1314887713099853825?ref_src=twsrc%5Etfw]
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По материалам: popcake.tv

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