Кейт Уинслет разоблачит создателей финансовой пирамиды OneCoin

Влада Некрасова

. Кейт Уинслет сыграет одну из главных ролей в фильме "Подделка" ("Fake!") о крупнейшем финансовом скандале связанном с криптовалютой, сообщает Deadline.

Сценарий написал Скотт Бернс, который был автором фильма "Прачечная" о финансовых махинациях.

В основе его нового проекта книга Джен Макадам о криптовалютной пирамиде OneCoin. Автор сама пострадала от этой мошеннической схемы, вложив в нее в общей сложности около 300 тысяч долларов. Книгу в этом году представят на Франкфуртской книжной ярмарке, которая будет проходить с 14 по 18 октября.

арестовали в США и предъявили обвинения в мошенничестве.