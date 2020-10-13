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Кейт Уинслет разоблачит создателей финансовой пирамиды OneCoin

Кейт Уинслет разоблачит создателей финансовой пирамиды OneCoin
. Кейт Уинслет сыграет одну из главных ролей в фильме "Подделка" ("Fake!") о крупнейшем финансовом скандале связанном с криптовалютой, сообщает Deadline.

Сценарий написал Скотт Бернс, который был автором фильма "Прачечная" о финансовых махинациях.

В основе его нового проекта книга Джен Макадам о криптовалютной пирамиде OneCoin. Автор сама пострадала от этой мошеннической схемы, вложив в нее в общей сложности около 300 тысяч долларов. Книгу в этом году представят на Франкфуртской книжной ярмарке, которая будет проходить с 14 по 18 октября.


арестовали в США и предъявили обвинения в мошенничестве.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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