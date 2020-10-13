Китайский гороскоп: как определить свою стихию по дате рождения

Вадим Карасев

Восточная мудрость помогает точно узнать об особенностях своего характера благодаря определению стихии, которая накладывает отпечаток на каждого из нас. Определить свою стихию можно по дате рождения.

Восточная философия развивалась столетиями, и благодаря мудрости поколений каждый может узнать о себе многое. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с простым способом определения своей стихии, чтобы глубже понять свои особенности, определиться с выбором дальнейшего пути и развить положительные черты своего характера.

Как определить свою стихию

По китайскому гороскопу несложно определить свою принадлежность к той или иной стихии. Для этого нужна последняя цифра года рождения, которая и будет идентифицировать принадлежность к стихии. Тем, кто родился с 1 января по 20 февраля, нужна последняя цифра не своего года рождения, а предыдущего. После этого сверяются с таблицей:

0-1: стихия Металла;

2-3: стихия Воды;

4-5: стихия Дерева;

6-7: стихия Огня;

8-9: стихия Земли.

Характеристики стихий

Каждая стихия уникальна и по-разному воплощается в людях. Узнав основные характеристики, можно увидеть свои лучшие черты характера, а также слабости, с которыми важно бороться для обретения благополучия и гармонии с внешним миром.

Металл. Люди, принадлежащие этой стихии, отличаются волевым характером и независимостью. Их приоритеты лежат в плоскости достижения благополучия и обретения власти. Люди Металла не привыкли проигрывать, однако не станут действовать не по закону, чтобы добиться своего: их привлекает честность и надежность. В характере людей этой стихии присутствуют также импульсивность и вспыльчивость, которые порой мешают в общении с окружением, поэтому им необходимы упражнения по достижению внутреннего равновесия.

Вода. Люди Воды обладают коммуникабельностью и умением расположить к себе окружение. Они с легкостью подстраиваются под обстоятельства и способны обойти стороной ловушки на пути к счастью. Люди этой стихии обладают творческими способностями, которые при должном развитии позволяют им жить безбедно. Несмотря на позитивные качества, люди Воды обладают врожденным даром к управлению людьми, и из них получаются сильные манипуляторы. Такая черта характера может быть как полезной, так и мешающей построить крепкие отношения, поэтому с ней нужно обращаться с осторожностью и учиться контролю над собой.

Дерево. Люди этой стихии щедры и добры, мудры, но с раннего возраста склонны к депрессиям. Привыкшие идти на помощь, они часто разочаровываются, видя несправедливость, и нередко замыкаются в себе, не имея возможности изменить мир. Люди Дерева часто сомневаются в себе и колеблются перед принятием важных решений, и им как нельзя кстати придутся упражнения по тренировке силы воли.

Огонь. Люди Огня отличаются яркой внешностью и сильным темпераментом. В их характере присутствует истинный огонь, который может как согреть, так и обжечь. Чаще всего огненная стихия рождает лидеров, но если люди Огня будут позволять себе вольности, то в их характере будут преобладать черты диктатора. Тем, кто хочет воспитать в себе лучшие черты — волю к победе, защиту ближних, умение привлекать финансовое благополучие, — стоит обратить внимание на медитации. Они помогут найти в себе силы для борьбы с отрицательными чертами характера.

Земля. Люди Земли обладают мудростью. Они осторожны и неохотно сближаются с незнакомцами, однако из них получаются самые верные друзья и партнеры. Земные люди дисциплинированы и ответственны, однако могут делать из мухи слона, создавая себе препятствия на пути к счастью. Им важно укреплять биополе, чтобы не стать заложниками манипуляторов.