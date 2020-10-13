Константин Богомолов, Анна Чиповская, Елена Лядова и другие в первом трейлере сериала "Псих"

Вадим Карасев

Аккурат ко дню рождения Паулины Андреевой, которой сегодня исполняется 32 года, вышел первый трейлер сериала "Псих", сценарий к которому написала актриса. А снял проект муж Андреевой Федор Бондарчук.

Главную роль в сериале исполнил режиссер и худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов. Вместе с ним в загадочном трехминутном трейлере также появляются Анна Чиповская, Марина Александрова, Елена Лядова, Олег Меньшиков, Игорь Верник и другие.





В сериале Константин Богомолов исполнил роль успешного столичного психотерапевта по имени Олег. В какой-то момент у главного героя бесследно пропадает жена, после чего он получает серьезную эмоциональную травму, становится агрессивным, совершает малообъяснимые поступки и начинает жить с секс-куклой, напоминающей ему любимую.

В это же время идет расследование дела об исчезновении жены Олега Марины, главным подозреваемым в котором становится он сам. Разобраться в тяжелых психологических проблемах герою Богомолова помогают мама, друзья и собственные клиенты.

Константин Богомолов в сериале "Псих"Константин Богомолов и Анна Чиповская в сериале "Псих"Марина Александрова в сериале "Псих"Елена Лядова в сериале "Псих"

Напомним, что съемки сериала "Псих" были завершены в начале сентября, а на экраны он выйдет уже 5 ноября. В карьере Андреевой "Псих" стал первой полноценной работой после окончания обучения в киношколе "Индустрия" на сценарном отделении. Снимать сериал согласился Федор Бондарчук, у которого раньше не было опыта съемок подобных шоу. Кстати, кинорежиссер уверяет, что при первой читке сценария даже не знал, что его автором является именно Паулина.





Константин Богомолов в сериале "Псих"Олег Меньшиков в сериале "Псих"Константин Богомолов и Игорь Верник в сериале "Псих"Евгения Громова и Константин Богомолов в сериале "Псих"