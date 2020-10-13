Криштиану Роналду заразился коронавирусом

Вадим Карасев

У 35-летнего футболиста сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду был выявлен коронавирус. Эту информацию уже подтвердили в Федерации футбола Португалии.

Криштиану Роналду был освобожден от работы в национальной команде, после того как его тест на COVID-19 оказался положительным, поэтому он пропустит игру со Швецией (она намечена на среду. — Прим. ред.),

— говорится в заявлении.





После того как спортсмен получил результаты теста, он покинул расположение национальной команды и отправился на карантин. Сообщается, что болезнь у него проходит бессимптомно, так что восстанавливаться он будет без медицинской помощи.

За последние несколько дней Роналду провел две игры в составе национальной команды — он выходил на поле против сборных Франции и Испании и контактировал с рядом ведущих футбольных звезд, не говоря уже об игроках португальской сборной, с которыми он позировал вместе за ужином за несколько часов до объявления новостей. Но сегодня утром коллеги Роналду по команде сдали новые тесты, которые ни у кого из них заболевание не выявили.





Криштиану Роналду и игроки сборной Португалии