Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
Презентацию доклада откроет председатель Совета Фонда клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, который объявит имена лауреатов Валдайской премии 2020 года, выбранных Советом Академии Клуба в ходе тайного голосования.
Как сообщили ранее организаторы, презентация доклада состоится в 16.00 мск 13 октября. Главным спикером заявлен глава МИД России Сергей Лавров. Помимо Лаврова, в презентации примут участие лауреаты премии за вклад в исследование международных процессов, которую ежегодно вручает Валдайский клуб: профессор политологии Чикагского университета Джон Джозеф Миршаймер, академик РАН, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, профессор-исследователь Кембриджского университета Доминик Ливен и профессор Калифорнийского университета и мени Джейн К. Сэзер Юрий Слёзкин.
По словам организаторов мероприятия, события 2020 года стали потрясением для всего мира. По мнению авторов доклада, наиболее сдержанная оценка заключается в том, что пандемия COVID-19 не создала новых негативных трендов, но спровоцировала процессы демонтажа нынешнего миропорядка, которые начались давно.
"По мере выхода из первоначального шока становится понятно, что изменения будут не обвальными, но глубокими, длительными и трансформирующими жизнь человечества", - отмечают организаторы.