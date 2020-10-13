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Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"

Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
Международный дискуссионный клуб "Валдай" проведет презентацию своего нового доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история", в которой помимо экспертов примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Презентацию доклада откроет председатель Совета Фонда клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, который объявит имена лауреатов Валдайской премии 2020 года, выбранных Советом Академии Клуба в ходе тайного голосования.

Как сообщили ранее организаторы, презентация доклада состоится в 16.00 мск 13 октября. Главным спикером заявлен глава МИД России Сергей Лавров. Помимо Лаврова, в презентации примут участие лауреаты премии за вклад в исследование международных процессов, которую ежегодно вручает Валдайский клуб: профессор политологии Чикагского университета Джон Джозеф Миршаймер, академик РАН, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, профессор-исследователь Кембриджского университета Доминик Ливен и профессор Калифорнийского университета и мени Джейн К. Сэзер Юрий Слёзкин.


По словам организаторов мероприятия, события 2020 года стали потрясением для всего мира. По мнению авторов доклада, наиболее сдержанная оценка заключается в том, что пандемия COVID-19 не создала новых негативных трендов, но спровоцировала процессы демонтажа нынешнего миропорядка, которые начались давно.


"По мере выхода из первоначального шока становится понятно, что изменения будут не обвальными, но глубокими, длительными и трансформирующими жизнь человечества", - отмечают организаторы.

# Политика
По материалам: ria.ru

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