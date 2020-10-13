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Лавров поздравил главу продовольственной программы ООН с премией мира

Лавров поздравил главу продовольственной программы ООН с премией мира
Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил исполнительному директору Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвиду Бизли поздравительное послание в связи с присуждением программе Нобелевской премии мира, говорится в сообщении МИД РФ.

Всемирная продовольственная программа ООН стала лауреатом Нобелевской премии мира за 2020 год, заявил ранее Нобелевский комитет, отметив, что награда присуждена за "усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для достижения мира в конфликтных регионах".

# Россия
По материалам: ria.ru

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