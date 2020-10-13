Лавров призвал перестать ориентироваться на Евросоюз

Влада Некрасова

России пора перестать ориентироваться на партнеров по Евросоюзу и оглядываться на их оценки, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.





"Нам надо перестать рассматривать наших западных коллег, в том числе ЕС, в качестве источника оценок нашего поведения, оценок, которым мы начинаем следовать и как бы мерить себя тем самым аршином. У них нет аршинов, у них есть дюймы, ну сантиметры у нас универсальные, но тем не менее, мне кажется, нам надо перестать оглядываться на них", - сказал Лавров на презентации доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история" международного дискуссионного клуба "Валдай".