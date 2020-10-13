"Лучше бы пуля в живот": Пресняков пережил клиническую смерть после расставания с Орбакайте

Вадим Карасев

52-летний Владимир Пресняков откровенно рассказал о своем расставании с Кристиной Орбакайте. Певец признался, что перенес клиническую смерть, сообщает Starhit.

Владимир Пресняков, который был в браке с Кристиной Орбакайте более 10 лет, поделился воспоминаниями о расставании с певицей в 1996 году.

"Страшным душевным порывом я отпустил Кристину Орбакайте, и больнее нет ничего, лучше бы пуля в живот", - цитирует Преснякова "Вести.ru".

Расставание с возлюбленной стало для исполнителя огромным потрясением. Владимир Пресняков пытался заглушить боль с помощью алкоголя.

Ничего лучшего, чем выпить, я не находил. У меня была мощная социопатия, мания преследования. А потом случился большой стресс, и все это пропало. И я благодарен этому стрессу.

Из-за сильного стресса певец даже попал в больницу - у Владимира Преснякова остановилось сердце.

"Я не буду говорить о клинической смерти, но у меня ушли все страхи. Еще раз хочу сказать: тот период считаю одним из счастливых. Да, было много боли, но она оказалась не напрасной! Я очень благодарен Кристине за все, что было, за сына", - рассказал Пресняков в эфире передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека" на "России 1".

Владимир Пресняков ранее поведал о причинах расставания с певицей. По словам артиста, он вел разгульную жизнь, которая не могла не повлиять на отношения с супругой.

"У нас была неспящая тусовка. Мы могли выпить несколько бутылок коньяка, но при этом не быть пьяными. Мы могли с Леней Агутиным встречать рассвет на Воробьевых горах. Кристина натерпелась. Были и другие женщины, конечно. Кристину это задевало, но прибалтийская кровь давала знать свое – мне никогда не высказывали ничего", - рассказал Пресняков.

Наладить отношения с бывшей женой Преснякову впоследствии помогла Алла Пугачева. Благодаря Примадонне российской эстрады певец долгие годы общается с Орбакайте тепло и непринужденно.

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