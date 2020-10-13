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Лунный день сегодня 13 октября 2020 года

Лунный день сегодня 13 октября 2020 года

Начинается второй день недели. У многих людей работа кипит, но не хватает энергии и напора. Сегодня Луна поможет это изменить. Эксперты рассказали о том, как и почему она будет помогать людям.


Этот вторник является одним из пяти дней силы октября, потому что Марс и Солнце сегодня вступают в противостояние. Это большое астрологическое событие, которое будет иметь положительное влияние не только на 13 октября, но и на всю оставшуюся неделю, из-за чего жизнь многих из нас должна резко пойти в гору.

Фаза Луны: это очень благоприятный день, потому что фаза убывания Луны прекрасно сочетается с энергией стихии Земли, представленной Девой. 26 лунный день просто идеально подойдет для всех, кто может и хочет работать, вне зависимости от сферы деятельности.

Магнитные бури 13 октября: магнитных бурь не ожидается, поскольку на Солнце вспышек замечено не было.

Что принесет удачу сегодня


флирт и романтика;
общение с людьми;
деловая активность;
домашние дела;
покупки.

Что отпугнет успех в этот день


большие риски;
сомнения.

Домашние дела по лунному календарю

Нет никакой разницы, где работать — дома или в офисе. Всем, кто планировал сегодня уборку и наведение порядка, Луна подарит свою поддержку. То же самое касается всех, кто работает дома. Отлично пройдет и выходной день, проведенный в родных стенах. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что можно заниматься увлечениями и хобби, принимать гостей, делать перестановку мебели по правилам фэн-шуй.

Что надеть в этот вторник

Этот вторник должен быть ярким из-за противостояния Марса, но также и сдержанным из-за убывающей Луны в Деве. Это значит, что яркие цвета лучше уравновешивать черным или серым. Серый оттенок подойдет в качестве основы для пастельных цветов, а черный составит ансамбль с яркими красками. Серый сочетается с коричневой и зеленой палитрами, а черный будет хорош с красным, белым и оранжевым.


Очень важно в этот день правильно выбрать талисман. Если предстоит работать интеллектуально, лучше отдать предпочтение авантюрину и платине. Если нужно общаться с людьми, можно надеть сердолик и золото. Всем, кто собирается в поездку или работает за рулем, стоит носить опал с серебром — такое сочетание повысит внимательность.

Финансы и работа в 26 лунный день

Луна в Деве и противостояние Марса — идеальное сочетание для тех, кто собирается отправиться на шопинг. Сделать ошибку в такой день довольно трудно. Плановые и внеплановые покупки принесут невероятное удовольствие, помогут снять стресс. Это прекрасное время для походов по магазинам.


Что касается работы, то в этот вторник лучше не рисковать. Нужно заниматься привычными делами и не отмахиваться от рабочего процесса. День прекрасно подходит для любых новых начинаний и творческой работы. 

Любовь и отношения 13 октября

В любви одиноким людям стоит проявлять максимальную активность. Это очень важно, поскольку противостояние и сближение с Марсом даст нам всем смелость, а также поможет отделить важное от напускного — понять, кто из нашего окружения является врагом, а кто станет другом и соратником. 

Этот день идеален для свиданий и флирта, знакомств и начала отношений. Самое главное сейчас — не торопиться. Нужно действовать уверенно, но без риска. Астрологи советуют быть общительными и открытыми. Если хочется обрести счастье, нельзя ждать. Всем, кто уже в отношениях, Луна поможет укрепить любовь.

Настроение и здоровье по лунному календарю


Настроение в этот день у большинства людей будет  очень и очень хорошее. Конечно, многое зависит от личных качеств и характера, но побеждать  проблемы станет гораздо проще.

Противостояние Марса поможет найти мотивацию для занятий спортом. Это будет благоприятный день для борьбы с вредными привычками. В такое время нет ничего невозможного.

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По материалам: dailyhoro.ru

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