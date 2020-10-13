Маас раскрыл планы по отношениям с Россией после инцидента с Навальным

Алексей Вольцев

Берлин заинтересован в хороших или "хотя бы разумных" отношениях с Москвой, несмотря на инцидент с блогером Алексеем Навальным, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Германии Хайко Маас.

Так министр оценил заявления политиков и экспертов, что случай с Навальным может заморозить двусторонние отношения.

"Как бы то ни было, случившееся с Алексеем Навальным не меняет географии и поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией. Мы — страна, живущая торговлей и научным обменом. Уже только по одной этой причине мы хотим поддерживать добрые взаимоотношения со всеми нашими соседями, основанные на четких правилах и взаимном уважении", — отметил Маас.

Он добавил, что за прошедшие годы Германия приложила немало усилий ради поддержания отношений с Россией.