Мастурбатор: 30 отзывов мужчин о невероятном удовольствии

Лидия Мартынова

Сегодня среди мужчин и женщин, которые хотятпорадовать любимых, все больше становятся популярны мастурбаторы. Обычно этонегромоздкие игрушки с мягким покрытием из силикона или резины внутри.Производители разрабатывают необычные рельефы для самых ярких ощущений.Посмотри, что думают о мастурбаторах те, кто уже попробовал их!Отзывы новичков и опытных пользователейАнтон И. «Стало любопытно, и решил купить себе мастурбатор. Необычные ощущения. Внутри рельефная поверхность. Обхватывает член довольно плотно, регулируешь темп сам. Меня все устраивает»Семен К. «Отличная игрушка. Дополнительно купил смазку, без нее туговато. Легко отмывается. Можно взять с собой в поездку, обычно мастурбаторы небольшого размера»Андрей У. «Внутри немного меньше, чем я ожидал. Видимо, подобрал не тот размер. С качеством в моем случае все в порядке, внутри на резине мягкие объемные детали. Есть разные дизайны, я выбрал нейтральный»Елизавета Б. «Купила на день рождения парню. Говорит, что ему очень нравится. Как-нибудь попробуем вместе. Компактная вещь, но вполне вмещает все, что нужно)»Денис Р. «Когда первый раз попробовал, был в шоке. Это просто обалденно, всем советую. Массажный рельеф внутри дает такие ощущения, каких никогда не получишь в сексе. Для мастурбации или развлечений вместе с девушкой будет отлично»Петр О. «Неловко писать отзыв, но не могу не поделиться. Я не могу ни с чем сравнить то, что почувствовал. Это какое-то особое удовольствие. Могу посоветовать каждому, стоит своих денег»Евгений Т. «Впервые купил мастурбатор, раньше ничем таким не пользовался. Эта штука довольно большая, но внутри приятно сжимает. Материал мягкий, но без смазки лучше не пользоваться. Возможно, будут характерные звуки, так что, если кто-то есть дома, будет спокойнее с музыкой»Кирилл В. «Недавно девушка подарила такую игрушку. Попробовали вместе, довольно необычно. Немного не хватило смазки, но тут проблема не в мастурбаторе»Даниил И. «У меня уже несколько мастурбаторов с разным рельефом. Каждый ощущается по-разному. Всегда стараюсь посоветовать всем, кому могу. Такой опыт больше никак не получите. Не сравнится с реальным сексом, конечно – это совсем другое»Иван М. «Не ждал ничего неординарного от мастурбатора, но ошибался. Теперь частенько его использую. Такое я руками сделать не смогу. Однажды предложил его своей девушке во время прелюдии. Это было горячо!»Максим Е. «Благодаря этой штуке я испытал самый яркий оргазм в жизни. Мне хорошо подошел размер, так что неудобства не почувствовал. Немного трудно было отмывать, но это зависит от модели»Тимур Н. «Мойте мастурбатор перед использованием! Я забыл помыть и получил неприятные последствия. В процессе все было хорошо, материал чувствуется на коже почти так же, как вагина, только тут еще и рельеф есть»Артем И. «Все было хорошо, пока я не помыл игрушку и не поставил сушиться. К материалу липнет пыль и всякий мусор, хотя в квартире в целом чисто. Не получится просто порадовать себя, лежа в кровати – придется отмывать мастурбатор от пыли»Андрей Т. «Не понял, почему все в таком восторге. Да, материал приятный, но с девушкой как-то интереснее. Может быть, надо было выбрать другую модель»Николай Р. «Девушка сделала мне необычный подарок. Я был рад, но потом немного расстроился. Она не угадала с размером, для меня «рукав» оказался большим. Приятный, конечно, комплимент от девушки, но я бы купил игрушку размером поменьше»Лилия Н. «Решила повеселить мужа и купила ему мастурбатор. Вход у игрушки довольно тугой, внутри интересный ребристый рисунок. Муж очень благодарил, хоть и удивился. Говорит, что такого у него еще не было»Дмитрий З. «Поначалу было туговато, потом стало свободнее, но не слишком. Я такие вещи раньше не покупал, но теперь, думаю, что выберу еще что-нибудь. Использую сам и с девушкой»Виктор Д. «Купил и сразу пошел домой пробовать. Отлично, не жалею. Залил сразу много водной смазки, так что ничего не натер. Если что-то пойдет не так, точно куплю другой мастурбатор, начинаю привыкать»Максим С. «Потратил довольно много, но оно того стоило. Ощущения потрясающие. Главное – мыть игрушку изнутри вовремя и не забывать о смазке. Это для меня новый уровень мастурбации»Светлана Т. «Муж оценил. Говорит, что-то сумасшедшее. Кстати, если хорошо помыть рукав и вывернуть, его можно использовать даже девушкам для мастурбации. Мягкий латекс с рельефом будет приятен обоим»Сергей О. «Не пользовался в жизни для этих дел ничем, кроме рук. Теперь решил попробовать мастурбатор, и очень жаль, что додумался только сейчас. Не стесняйтесь заказывать в секс-шопах, мы же все взрослые люди. Можно выбрать нейтральную модель, и никто даже не поймет, что это»Владимир С. «Я бы поставил 100 из 10-и! Удобно, легко ухаживать и безумно приятно. Я такого еще не чувствовал. Уже не смогу отказаться»Евгений К. «Долго выбирал мастурбатор, но после нескольких «сеансов» он просто порвался. Мне не повезло, конечно. Пока он был цел, было просто прекрасно. Буду пользоваться в ванной, что поделать»Андрей З. «Точно готов рекомендовать эту штуковину каждому мужчине. Когда я испытывал мастурбатор, у меня случился сильнейший оргазм. Это удивительно, эти маленькие пупырышки внутри делают что-то особенное»Станислав Е. «Попробовал мастурбатор впервые, когда был дома один, и был безумно доволен. Можно сжимать его и вертеть как захочешь, будут разные ощущения. Потом еще попробую нагреть его, посмотрим»Кристина М. «Подарила парню на годовщину, попробовали в тот же день вместе. Мч сказал, что готов даже друзьям рассказать, если они еще не знают, что это за штука. После финала легко было отмыть мастурбатор изнутри»Павел У. «Лучшее вложение! Игрушка регулярно меня радует, эти ощущения не повторить. Очень рад, что купил мастурбатор до самоизоляции, прекрасно провел время дома. Можно выбрать модель по доступной цене – их сейчас много в магазинах»Даниил Ц. «Купил уже три штуки и скоро планирую пополнить коллекцию. Мастурбаторы были для меня открытием. Могу всем посоветовать разнообразить одинокие вечера. Пользоваться несложно, ухаживать тоже. Я купил самые нейтральные, так что гости, если найдут мои игрушки, никогда ни о чем не догадаются»Борис Д. «Я обычно такое не покупаю, но недавно рискнул. Скажем так, мастурбатор – вещь, которая стоит своих денег и окупится непередаваемыми ощущениями. Можете менять нажим и глубину сами, это удобно. Одна из лучших покупок за последнее время»Владислав М. «Очень простое устройство, но с ним все по-другому. У меня давно не было отношений, так что приходится пользоваться мастурбатором довольно часто. Меня еще ничего не расстроило. Нравится мягкость, пластичность материала»Татьяна У. «Недавно парень рассказал, что купил себе мастурбатор. Я сначала расстроилась, но потом поняла, что мы можем использовать такую игрушку в постели. Парень говорит, что резина изнутри ощущается почти как настоящее тело»