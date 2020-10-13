Минфин ожидает дефицит бюджетов регионов на уровне 700 миллиардов рублей

Анастасия Иванова

Минфин РФ ожидает в текущем году дефицит региональных бюджетов на уровне около 700 миллиардов рублей, а в 2021 году - около 500 миллиардов, сообщил первый замминистра финансов Леонид Горнин.

"В общем — с учетом поддержки федерального центра — доходы консолидированных бюджетов регионов будут 13,7 триллиона рублей, что даже на 1% больше уровня прошлого года. Оставшийся транш в 100 миллиардов рублей из ранее предусмотренных 300 миллиардов рублей планируем распределить в октябре. Прогноз по расходам — 14,5 триллиона рублей, или плюс 7% к прошлому году. Дефицит, таким образом, составит примерно 700 миллиардов рублей", - сказал он в интервью газете "Известия".