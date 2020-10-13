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Минобороны России: Особую тревогу вызывает информация о боевиках в Карабахе

Минобороны России: Особую тревогу вызывает информация о боевиках в Карабахе

Министерство обороны России принимает активное участие в стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе, сообщили сегодня, 13 октября, в военном ведомстве.

«Минобороны России в пределах своей компетенции принимает активное участие в реализации инициатив Российской Федерации по скорейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе», — говорится в заявлении.

Министр обороны Сергей Шойгу провёл переговоры со своими коллегами из различных стран по данному вопросу. «Главной целью является немедленное прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и переход к переговорам конфликтующих сторон для нормализации обстановки в регионе», — подчеркнули в МО РФ.

Минобороны обеспокоено информацией о переброске в район конфликта в Нагорном Карабахе боевиков террористических группировок с Ближнего Востока, подчеркнули в военном ведомстве.

«Особую тревогу Минобороны России вызывает поступающая информация о переброске в район конфликта в Нагорном Карабахе боевиков террористических группировок с Ближнего Востока», — обратили внимание в министерстве.

В ведомстве добавили, что эта озабоченность доведена министром обороны Сергеем Шойгу до главы военного ведомства Турции Хулуси Акара в ходе телефонных переговоров в понедельник, 12 октября.

Как сообщало ИА Newstes, столкновения на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе происходили и раньше, однако нынешнее обострение ситуации вызывает повышенную озабоченность не только своим масштабом, но и принципиально новым воздействием внешних факторов. Об этом говорилось в заявлении директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина, распространённом 6 октября пресс-бюро службы. «На стороне Азербайджана впервые так открыто и однозначно выступила Турция. Кроме того, разгорающееся вооружённое противостояние в Карабахе, как магнит, притягивает к себе боевиков из различного рода международных террористических структур», — обратил внимание глава российской внешней разведки.

Напомним, 8 октября Владимир Путин обратился с призывом прекратить боевые действия в зоне карабахского конфликта по гуманитарным соображениям. До этого президент России провёл серию телефонных разговоров с главами Армении и Азербайджана. Также в Москву были приглашены главы МИД двух закавказских республик для проведения консультаций 9 октября по вопросам урегулирования в Нагорном Карабахе. В ходе состоявшихся прошлую пятницу в Москве по инициативе российской стороны переговоров с участием глав МИД РФ, Армении и Азербайджана достигнуты договорённости о прекращении огня с полудня 10 октября и начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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