Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников

Влада Некрасова

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о федеральном регистре граждан, имеющих право на льготные лекарства и медицинские изделия, сообщается на сайте кабмина.

"С 2021 года в России заработает федеральный регистр граждан, имеющих право на льготные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Постановление о правилах его ведения подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регистр внесут информацию о федеральных и региональных льготниках. Это будут сведения о числе таких граждан, их диагнозе и категории заболеваний, а также об обеспеченности каждого из них лекарствами.

Минздраву. Предоставлять информацию по региональным сегментам будут местные органы здравоохранения.

"Единый список позволит вовремя планировать закупки и отслеживать остатки медикаментов, а главное – контролировать, чтобы все льготники получали необходимые препараты в полном объёме. Кроме того, при смене места жительства гражданам станет проще подтвердить своё право на получение поддержки от государства", - добавляется в сообщении.