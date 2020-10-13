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Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников

Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о федеральном регистре граждан, имеющих право на льготные лекарства и медицинские изделия, сообщается на сайте кабмина.

"С 2021 года в России заработает федеральный регистр граждан, имеющих право на льготные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Постановление о правилах его ведения подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регистр внесут информацию о федеральных и региональных льготниках. Это будут сведения о числе таких граждан, их диагнозе и категории заболеваний, а также об обеспеченности каждого из них лекарствами.


Минздраву. Предоставлять информацию по региональным сегментам будут местные органы здравоохранения.

"Единый список позволит вовремя планировать закупки и отслеживать остатки медикаментов, а главное – контролировать, чтобы все льготники получали необходимые препараты в полном объёме. Кроме того, при смене места жительства гражданам станет проще подтвердить своё право на получение поддержки от государства", - добавляется в сообщении.

# Россия
По материалам: ria.ru

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