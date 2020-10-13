«Мова понад усе», или Неонацизм в пятом классе

Анастасия Иванова

В Facebook «патриоты Украины» травят педагога из Одессы Раису Пирогову, преподавателя рисования. «Путинская гнида, курва москальская, чтоб ты сдохла» — вот самые печатные выражения «свидомитов» в комментариях к Facebook Пироговой. «Доброжелатели» советуют Пироговой убираться из Одессы в течение 24 часов, а лучше раньше — «как бы не стало хуже».

Раису Пирогову на днях уволили из гимназии № 4, где она в марте 2019 года начала преподавать рисование. Уволили «с волчьим билетом» — по статье Трудового кодекса Украины об аморальном поведении педагога, несовместимым с дальнейшей преподавательской деятельностью. С такой рекомендацией Пирогову не примут ни в одну украинскую школу, злорадствуют «патриоты Украины». Что же случилось?

Судя по аудиозаписи инцидента, произошло следующее. На занятии для пятиклассников Пирогова дала им задание по рисунку. По окончанию урока дети должны были сдать, что нарисовали. Одна ученица сказала, что забыла дома альбом.

Необходимо уточнить, что гимназия № 4 русскоязычная. В школе русский — язык общения между учениками и педагогами, что более чем логично в многонациональной и многоязыкой Одессе. Пирогова общалась с забывчивой ученицей на русском, а та ей отвечала только на украинском. Девочка говорила учительнице, что на украинском говорит везде: и на улице, и дома. Непринужденно-наглая манера недисциплинированной школьницы вывела Пирогову из себя.

«Смотрите, что делается! Она разговаривает украинской мовой, выходит, она выше нас всех. Мовой она мне тут прикрываться будет… Причем тут мова? Мозги надо иметь. Альбом не принесла, рисунки не принесла, а права качает!» — уже кричала Пирогова на школьницу.

Когда девочка расплакалась, Пирогова поняла, что перегнула палку, и стала успокаивать ученицу. Более того, педагог подумала, что раз девочке, может быть, трудно, в русскоязычной среде, то надо на уроках в классе говорить на украинском. Она предложила ученикам разговаривать впредь только на украинском. Но юным одесситам это предложение не понравилось — включая тех, кто ответил Пироговой, что владеют украинским.

Казалось бы, обычная школьная сцена. В пятом классе у детей, как известно, начинается «возраст гадкого утенка», когда не слушаться старших и грубить им — едва ли не нормальное явление. Об этом знают и все педагоги. Задача педагога в подобных случаях — скорректировать неправильное поведение школьника. Если этого не сделать в пятом классе, детские дурные привычки у школьника потом могут перерасти во взрослые преступные наклонности. Безалаберной школьнице, которая не удосужилась извиниться перед педагогом за то, что пришла на рисование без альбома, стоило бы дома спокойно подумать, права ли она была. Сегодня на рисование без альбома, завтра — забудет задачник по математике, а послезавтра могут и оставить на второй год, подружки засмеют, родители будут ругаться…

Сделаем поправку: это постмайданная Украина. Срыв Пироговой на школьницу во время урока фиксировался на диктофон. С начала инцидента до его окончания. Потом диктофонная запись попала на YouTube, затем на родительское сообщество «Батьки SOS», где Пирогову клеймили последними словами. Само собой, в дело был вынужден вмешаться одесский департамент образования, решивший вопрос в пользу увольнения Пироговой «по статье».

Виновата ли Пирогова в своем срыве? Да, учительский кодекс требует держать себя в руках и не повышать голоса на ребенка. Однако любой взрослый помнит, что когда он ходил в школу, то какой-нибудь учитель да кричал на учеников. У некоторых детей доводить «училку» до крика (а еще лучше, до слез) — любимая забава. В случае с учителями крик — еще не самая крайняя мера воздействия на сорванцов. Автору материала рассказывали про заслуженного учителя России, преподавателя истории высшего класса. Он, будучи влюбленным в свой предмет педагогом и истинным интеллигентом по характеру, был жесток к тем, кто на его уроках валял дурака. Лентяи и хулиганы как огня боялись указки этого учителя, сделанной из алюминиевой проволоки — не один сорванец получал этой указкой по рукам. Да, бить детей еще хуже, чем кричать на них, скажут многие. Однако, повзрослев, эти хулиганы и лодыри вспоминали указку своего историка даже с благодарностью: мол, показывал, что потом жизнь будет бить еще больнее, если не будешь учиться…

Случай с увольнением Раисы Пироговой и ее травлей — пример, когда педагогику принесли в жертву бытовому украинскому национализму и безграмотно проводимой в Незалежной повальной украинизации образования. В школах администрация Владимира Зеленского делает то же самое, что и делал Петр Порошенко. А именно, проталкивает бандеровскую триаду «едина крайна — едина мова — едина церква». В такой школе украинская «свидомость» ученика значит куда больше, чем успеваемость и поведение. И более того. Быть «свидомым» это значит искать врагов Украины везде — включая собственную семью, а после обнаружения желать этим врагам лютой смерти. Иначе нельзя. Так еще учил боготворимый в нынешней Незалежной Дмитрий Донцов, не к ночи будь помянутый переводчик Гитлера на украинский язык…

Свидомизация школ Украины грозит привести к следующему. Обладающие «свидомостью» лодыри и хулиганы в случае чего получат от государства негласное право доносительства «куда надо» на учителей, которые пытаются вывести юных оболтусов на свет учения. Всего-то ничего — заявить, что Мария Ивановна или Тарас Орестович на уроке говорили на русском, «языке агрессора». А надзорные органы в большинстве случаев примут сторону «свидомых» двоечников и лодырей. Так будет по закону: ведь Россия «агрессор и оккупант». Плюс к тому, региональные чиновники украинского Минобраза тоже жить хотят. Не уволишь русскую учительницу, которая ставит Пушкина выше Алены Телиги — завтра в почтовой ящике своей квартиры получишь угрозу от запрещенного в России «Правого сектора». А может быть и хуже — поздно вечером юные поклонники дивизии СС «Галичина» тебе пробьют голову арматурой. В полицию идти — гиблое дело. Судей по дивизии СС «Галичина» эти недоэсэсовцы перепугали не на шутку… А украинский учитель и инспектор украинского гороно — куда бесправнее и беззащитнее служителя Фемиды в Незалежной. Где безвластен закон, там есть, где разгуляться неонацизму.

Травля одесситки Раисы Пироговой происходит на фоне беззаконного судилища в отношении преподавателя академии образования из Херсона Татьяны Кузмич. Кузмич — руководитель общества русской культуры «Русич», в конце августа она была арестована за госизмену. Ей инкриминируют работу на ФСБ — по факту того, что Кузмич не так давно ездила по делам «Русича» в Крым. Свидетельницей по делу Кузмич привлекли сотрудничавшую с «Русичем» учительницу русского языка из Херсона Викторию Бойко. Под давлением СБУ и местных неонацистов Бойко не выдержала и написала свое публичное отречение от России и русского народа. Данные факты должны заставить Россию еще больше опасаться за участь всех русскоязычных граждан Незалежной. Очередная дежурная «глубокая озабоченность» здесь может быть воспринята как слабость России.